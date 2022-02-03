https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/kedmi-rasskazal-kakimi-budut-peregovory-rossii-i-ssha-po-garantiyam-bezopasnosti-1037417087.html

Кедми рассказал какими будут переговоры России и США по гарантиям безопасности

Кедми рассказал какими будут переговоры России и США по гарантиям безопасности

Политический эксперт, бывший руководитель одной из израильских спецслужб Яков Кедми рассказал, как будут развиваться переговоры России с США и НАТО по... 03.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-03T18:45+0300

2022-02-03T18:45+0300

2022-02-03T18:54+0300

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Кедми рассказал, какими будут переговоры Байдена и Путина по гарантиям безопасности Кедми рассказал, какими будут переговоры Байдена и Путина по гарантиям безопасности

Президент США Джо Байден готов и открыт к новым переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным по безопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, подчеркнув, что США полностью готовы к продолжению дипломатического взаимодействия с Москвой по европейской безопасности, однако Вашингтон еще не знает, какие решения примет президент России Владимир Путин.В беседе на радио Sputnik политический эксперт Яков Кедми заявил, что переговоры наконец сдвинутся с мертвой точки."Американцы никогда не говорили такого раньше, они пытались уходить от этого. И вот наконец президент США признал: да, мы готовы вести с Россией переговоры о гарантиях безопасности. Лед тронулся", - отметил Кедми.По его словам, завеса пропаганды и истерики, которая должна была увести общественное мнение в западных странах в сторону мнимой угрозы для Украины со стороны России, сейчас спадает."Переговоры начнутся, и они будут очень быстрыми и эффективными. Может, они пройдут за один раунд, может, за два, но по отношению к этим переговорам есть замечание, которое было оглашено ранее министром иностранных дел России. Лавров сказал, что результаты всех переговоров будут представлены президенту Путину и тот "выберет вариант из предложений, которые ему даст министр обороны". Это основное", - пояснил ветеран спецслужб.Он подчеркнул, что именно с этого момента начинаются реальные переговоры России и США о гарантиях безопасности."Причем американцы понимают, что реакцией на непринятие требований РФ может быть один из вариантов, предложенный министром обороны, то есть российской армии. Что касается того, как на фоне переговоров по гарантиям безопасности будет развиваться ситуация на юго-востоке Украины, то можно сказать что вооруженные силы Донбасса не смогут сдержать натиск, но малейшая попытка украинских вооруженных сил двинуться в сторону Донбасса будет немедленно пресечена российской армией. Наступающие украинские войска будут уничтожены в первые полчаса", - заключил Кедми.

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в мире, политика, переговоры, владимир путин, джозеф байден, россия, сша, нато, подкасты, аудио