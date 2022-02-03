https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/litovkin-o-posledstviyakh-napadeniya-ukrainy-na-donbass-1037413345.html

Литовкин о последствиях нападения Украины на Донбасс

Литовкин о последствиях нападения Украины на Донбасс

Полковник запаса, военный обозреватель Виктор Литовкин в интервью Sputnik рассказал о последствиях нападения Украины на Донбасс, о российском ответе и... 03.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-03T16:50+0300

2022-02-03T16:50+0300

2022-02-03T17:14+0300

мультимедиа

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вооруженный конфликт на востоке украины (2015)

сша

нато

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По мнению эксперта, украинские военные учения, которые проводятся недалеко от Крыма, не представляют опасности, так как Киев прекрасно осведомлен о том, что Россия может жестко ответить на агрессивные действия соседей. Ожидать провокаций в Крыму со стороны США и НАТО тоже не стоит. Помощь Украине со стороны западных стран лишь декларативна - чужие солдаты не будут умирать за украинские интересы. Нападки же на Россию стоит воспринимать как демагогию, попытку утвердить свое первенство в мире. Литовкин заметил, что сами украинцы прекрасно понимают ситуацию и не ждут от своих союзников военной поддержки – помощь им оказывается только деньгами, оружием и военными инструкторами. Западным же странам конфликт на Украине выгоден в том числе и из-за экономических соображений – выделяя деньги на вооружение Киева, США закупает оружие у себя же.Самому Киеву, по мнению Виктора Литовкина, конфликт выгоден тем, что ситуацией на Донбассе можно объяснить социальные и экономические проблемы в стране.

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мультимедиа, видео, вооруженный конфликт на востоке украины (2015), сша, нато, видео