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Более 720 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Более 720 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 45104 человека. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 37488... 03.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-03T00:00+0300
2022-02-03T00:00+0300
2022-02-03T00:15+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 721 человека из 947 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 61 пациент, в тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 25, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
Более 720 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
00:00 03.02.2022 (обновлено: 00:15 03.02.2022)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 45104 человека. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 37488 человек.
СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 721 человека из 947 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Пациент 1992 года рождения с диагнозом COVID-19 скончался в психиатрической больнице Абхазии. На стационаре в Республиканской специализированной психиатрической больнице еще 15 пациентов с коронавирусом.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 61 пациент, в тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 25, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.