https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/patsient-s-covid-19-skonchalsya-v-psikhiatricheskoy-bolnitse-v-abkhazii-1037406002.html

Более 720 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Более 720 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 45104 человека. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 37488... 03.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-03T00:00+0300

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2022-02-03T00:15+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 721 человека из 947 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 61 пациент, в тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 25, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия