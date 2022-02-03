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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
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Более 720 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Более 720 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 45104 человека. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 37488... 03.02.2022, Sputnik Абхазия
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 721 человека из 947 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 61 пациент, в тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 25, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.
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медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия

Более 720 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

00:00 03.02.2022 (обновлено: 00:15 03.02.2022)
© AFP 2021 / THOMAS KIENZLEМедицинский работник держит в руке экспресс-тест на SARS-Cov 2 в лаборатории ПЦР в больнице Роберта Боша в Штутгарте, южная Германия
Медицинский работник держит в руке экспресс-тест на SARS-Cov 2 в лаборатории ПЦР в больнице Роберта Боша в Штутгарте, южная Германия - Sputnik Абхазия, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021 / THOMAS KIENZLE
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 45104 человека. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 37488 человек.
СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 721 человека из 947 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

Пациент 1992 года рождения с диагнозом COVID-19 скончался в психиатрической больнице Абхазии. На стационаре в Республиканской специализированной психиатрической больнице еще 15 пациентов с коронавирусом.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 03.02.2022
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 61 пациент, в тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 25, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.
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