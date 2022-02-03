https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/pochti-30-tysyach-tonn-khamsy-vylovili-v-akvatorii-abkhazii-1037404031.html

Почти 30 тысяч тонн хамсы выловили в акватории Абхазии

Почти 30 тысяч тонн хамсы выловили в акватории Абхазии

Путина хамсы в акватории Абхазии началась 7 декабря 2021 года и завершится 31 марта 2022 года. 03.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-03T09:15+0300

2022-02-03T09:15+0300

2022-02-03T10:21+0300

в абхазии

рыбный промысел в абхазии

рыболовство

абхазия

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. С начала хамсовой путины в Абхазии выловлено 29,5 тысячи тонн рыбы, сказал в интервью радио Sputnik председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава. В этом году правительство Абхазии приняло новые правила рыболовства в акватории республики, которым должны неукоснительно следовать все участники путины, сообщил Читанава. Ранее действовали правила 1969 года. "Как результат, в этом году нарушений намного меньше, чем в прошлые годы. Не скажу, что в этом году нарушений нет, в частности несоблюдение 500-метровой зоны от кромки моря при ловле, таких нарушений в эту путину восемь", – отметил председатель Госкомитета по экологии.Нарушения правил путины фиксируют российские пограничники, так как у абхазских специалистов нет необходимого оборудования, сказал он."Когда к нам поступает сообщение о нарушении, мы связываемся с российскими пограничниками, которые составляют первичный материал и отправляют нам. Затем мы проводим работу с капитанами, подвергаем их административному штрафу. Что касается рейдовых мероприятий, мы в этом году их не проводили в связи с эпидемиологической обстановкой", – подчеркнул Савелий Читанава.Кроме того, по словам главы Госкомитета по экологии, по новым правилам запрещено производить лов в акватории Гагрского района, так как в этом районе находятся основные банки зимовки хамсы."На протяжении всего промысла ежедневный вылов в среднем составляет тысячу тонн, это такой показатель, по которому можно говорить о состоянии популяции хамсы в море. Для нас экологов очень важно сохранение популяции, но если позволяет обстановка и если промысел благоприятный, то препятствовать, я думаю, нет оснований. Все-таки это направлено на пополнение бюджета, что должно отразиться на нашей жизни", – сказал Читанава.Ежегодно Турция вылавливает около 300 тысяч тонн хамсы, Грузия 80-100 тысяч тонн, поэтому 29 тысяч тонн, выловленные в акватории республики, не угрожают популяции рыбы, проинформировал председатель Госкомитета по экологии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210917/Abkhazo-rossiyskaya-komissiya-opredelila-rekomendovannyy-obem-vylova-khamsy-1033225035.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Takie-obstoyatelstva-Bondarenko-o-kvotakh-po-vylovu-khamsy-v-osenne-zimnyuyu-putinu--1033246855.html

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рыбный промысел в абхазии, рыболовство, абхазия