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https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/poklonskaya-rasskazala-chto-budet-delat-v-rossotrudnichestve-1037409992.html
Поклонская рассказала, что будет делать в Россотрудничестве
Поклонская рассказала, что будет делать в Россотрудничестве
Ранее экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы должна была отправиться в Кабо-Верде в качестве посла России. 03.02.2022, Sputnik Абхазия
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россия
россотрудничество
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Наталья Поклонская рассказала, что займется в Россотрудничестве темой защиты прав соотечественников за рубежом, сообщили в РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую заместителем главы агентства. Соответствующий указ был опубликован 2 февраля 2022 года на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом глава государства освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде. Экс-депутат была назначена Чрезвычайным и Полномочным послом России в Кабо-Верде 13 октября 2021 года. Но 19 января 2022 года стало известно, что Поклонская не поедет в западноафриканское государство. В МИД России сообщили, что у нее изменились личные обстоятельства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190922/Natalya-Poklonskaya-o-pokushenii-otnoshenii-muzhchin-i-obmanchivoy-vneshnosti-1028461868.html
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наталья поклонская, россия, россотрудничество

Поклонская рассказала, что будет делать в Россотрудничестве

12:17 03.02.2022 (обновлено: 13:08 03.02.2022)
© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Ранее экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы должна была отправиться в Кабо-Верде в качестве посла России.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Наталья Поклонская рассказала, что займется в Россотрудничестве темой защиты прав соотечественников за рубежом, сообщили в РИА Новости.

"Вижу в Россотрудничестве своей задачей выполнение поставленных руководством целей, а также работу по защите прав соотечественников за рубежом", – сказала Поклонская.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую заместителем главы агентства. Соответствующий указ был опубликован 2 февраля 2022 года на официальном интернет-портале правовой информации.
Другим указом глава государства освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.
Экс-депутат была назначена Чрезвычайным и Полномочным послом России в Кабо-Верде 13 октября 2021 года. Но 19 января 2022 года стало известно, что Поклонская не поедет в западноафриканское государство. В МИД России сообщили, что у нее изменились личные обстоятельства.
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