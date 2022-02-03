https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/poklonskaya-rasskazala-chto-budet-delat-v-rossotrudnichestve-1037409992.html

Поклонская рассказала, что будет делать в Россотрудничестве

Поклонская рассказала, что будет делать в Россотрудничестве

Ранее экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы должна была отправиться в Кабо-Верде в качестве посла России. 03.02.2022, Sputnik Абхазия

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наталья поклонская

россия

россотрудничество

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Наталья Поклонская рассказала, что займется в Россотрудничестве темой защиты прав соотечественников за рубежом, сообщили в РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую заместителем главы агентства. Соответствующий указ был опубликован 2 февраля 2022 года на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом глава государства освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде. Экс-депутат была назначена Чрезвычайным и Полномочным послом России в Кабо-Верде 13 октября 2021 года. Но 19 января 2022 года стало известно, что Поклонская не поедет в западноафриканское государство. В МИД России сообщили, что у нее изменились личные обстоятельства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190922/Natalya-Poklonskaya-o-pokushenii-otnoshenii-muzhchin-i-obmanchivoy-vneshnosti-1028461868.html

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наталья поклонская, россия, россотрудничество