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Ткуарчал и часть Ткуарчалского района остались без электричества
Ткуарчал и часть Ткуарчалского района остались без электричества
На подстанции "Ткуарчал ГРЭС" вышла из строя одна из вводных ячеек. 03.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-03T22:41+0300
2022-02-03T22:41+0300
2022-02-03T22:41+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия
ткуарчальский район
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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Ткуарчал и большая часть Ткуарчалского района остались без подачи электроэнергии, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Аварийная бригада "Черноморэнерго" работает на месте.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, ткуарчальский район
Ткуарчал и часть Ткуарчалского района остались без электричества
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На подстанции "Ткуарчал ГРЭС" вышла из строя одна из вводных ячеек.
СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Ткуарчал и большая часть Ткуарчалского района остались без подачи электроэнергии, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Подстанция "Ткуарчал ГРЭС" отключена после аварии. Отмечается, что оборудованию нанесен серьезный ущерб.
Аварийная бригада "Черноморэнерго" работает на месте.