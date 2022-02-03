https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/v-abkhazii-zafiksirovano-409-novykh-sluchaev-covid-19--1037420144.html

В Абхазии зафиксировано 409 новых случаев COVID-19

В Абхазии зафиксировано 409 новых случаев COVID-19

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 45513 человека. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 37805... 03.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-03T23:30+0300

2022-02-03T23:30+0300

2022-02-03T23:33+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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абхазия

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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 409 человек из 739 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 58 пациентов, в тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести.В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 25, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 16 пациентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, абхазия