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В Абхазии зафиксировано 409 новых случаев COVID-19
В Абхазии зафиксировано 409 новых случаев COVID-19
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 45513 человека. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 37805... 03.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-03T23:30+0300
2022-02-03T23:30+0300
2022-02-03T23:33+0300
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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 409 человек из 739 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 58 пациентов, в тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести.В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 25, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 16 пациентов.
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новости, абхазия
В Абхазии зафиксировано 409 новых случаев COVID-19
23:30 03.02.2022 (обновлено: 23:33 03.02.2022) Подписаться на
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 45513 человека. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 37805 человек.
СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 409 человек из 739 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 58 пациентов, в тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 25, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 16 пациентов.