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Аджба рассказал, как хаотичные постройки мешают работе спасателей при пожаре
Аджба рассказал, как хаотичные постройки мешают работе спасателей при пожаре
О причинах пожаров в домах, как предотвратить такие случаи, а также о том, как хаотичные постройки мешают работе спасателей, в эфире радио Sputnik Абхазия... 04.02.2022, Sputnik Абхазия
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Аджба рассказал, как хаотичные постройки мешают работе спасателей при пожаре
Аджба рассказал, как хаотичные постройки мешают работе спасателей при пожаре
В этом году пожаров в столице в разы больше, чем в предыдущие годы, сказал Аджба в беседе на радио. Люди, живущие в многоквартирных домах, хаотично припарковывают свои машины, что препятствует быстрому подъезду пожарной техники, бывает, что и самовольные постройки затрудняют доступ к пожару и быстрому реагированию, подчеркнул заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора по Сухуму МЧС Абхазии.Аджба также рассказал, что мешает эвакуации людей из многоквартирных домов при сильном задымлении и как справляются с этим.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, мчс абхазии, пожар, аудио

Аджба рассказал, как хаотичные постройки мешают работе спасателей при пожаре

13:34 04.02.2022
Радио
Аджба рассказал, как хаотичные постройки мешают работе спасателей при пожаре
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О причинах пожаров в домах, как предотвратить такие случаи, а также о том, как хаотичные постройки мешают работе спасателей, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора по Сухуму МЧС Абхазии Саид Аджба.
В этом году пожаров в столице в разы больше, чем в предыдущие годы, сказал Аджба в беседе на радио. Люди, живущие в многоквартирных домах, хаотично припарковывают свои машины, что препятствует быстрому подъезду пожарной техники, бывает, что и самовольные постройки затрудняют доступ к пожару и быстрому реагированию, подчеркнул заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора по Сухуму МЧС Абхазии.
Аджба также рассказал, что мешает эвакуации людей из многоквартирных домов при сильном задымлении и как справляются с этим.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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