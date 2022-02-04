https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/adzhba-rasskazal-kak-khaotichnye-postroyki-meshayut-rabote-spasateley-pri-pozhare---1037414898.html

Аджба рассказал, как хаотичные постройки мешают работе спасателей при пожаре

Аджба рассказал, как хаотичные постройки мешают работе спасателей при пожаре

О причинах пожаров в домах, как предотвратить такие случаи, а также о том, как хаотичные постройки мешают работе спасателей, в эфире радио Sputnik Абхазия... 04.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-04T13:34+0300

2022-02-04T13:34+0300

2022-02-04T13:34+0300

радио

подкасты

мчс абхазии

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/03/1037414872_0:0:831:467_1920x0_80_0_0_93acec28ada56329fe416463b463b0f8.jpg

Аджба рассказал, как хаотичные постройки мешают работе спасателей при пожаре Аджба рассказал, как хаотичные постройки мешают работе спасателей при пожаре

В этом году пожаров в столице в разы больше, чем в предыдущие годы, сказал Аджба в беседе на радио. Люди, живущие в многоквартирных домах, хаотично припарковывают свои машины, что препятствует быстрому подъезду пожарной техники, бывает, что и самовольные постройки затрудняют доступ к пожару и быстрому реагированию, подчеркнул заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора по Сухуму МЧС Абхазии.Аджба также рассказал, что мешает эвакуации людей из многоквартирных домов при сильном задымлении и как справляются с этим.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, мчс абхазии, пожар, аудио