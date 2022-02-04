https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/arsaliya-o-situatsii-s-vrachami-v-gagrskoy-tsrb-sereznaya-no-zamenit-ikh-nekem---1037427105.html

Арсалия о ситуации с врачами в Гагрской ЦРБ: серьезная, но заменить их некем

Арсалия о ситуации с врачами в Гагрской ЦРБ: серьезная, но заменить их некем

О том, какая складывается ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Гагрском районе, в каких условиях работает ЦРБ и как чувствуют себя сами... 04.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-04T16:45+0300

2022-02-04T16:45+0300

2022-02-04T16:45+0300

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Арсалия о ситуации с врачами в Гагрской ЦРБ: серьезная, но заменить их некем Арсалия о ситуации с врачами в Гагрской ЦРБ: серьезная, но заменить их некем

"Все врачи, которые ведут амбулаторных больных, они все болеют, они все находятся дома с температурой, но, к сожалению, у каждого из них по 150-160 человек на связи. Отпустить врачей совсем мы не можем, потому что некем их заменить", – сказала Арсалия в эфире радио.Рассказывая о ситуации в самой ЦРБ, Арсалия сказала, что и там все очень серьезно. Никто из оставшихся врачей не уходит, если нужно через сутки дежурят, если нужно каждый день будут приходить, отметила главврач Гагрской больницы."Прошу проявить терпение. Повода для паники нет, нужно с холодной головой подойти к ситуации. Независимо от того, болеют врачи или нет, они наблюдают своих пациентов. Если доктор сиюминутно не смог взять трубку, то он обязательно перезвонит. Мы просим у населения понимания. Врачи тоже люди, и они тоже очень устали", – сказала Арсалия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты коронавирус, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии, аудио