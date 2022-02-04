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Авария на подстанции "Ткуарчал ГРЭС" ликвидирована
Авария на подстанции "Ткуарчал ГРЭС" ликвидирована
Часть Ткуарчалского района оставалась без подачи электроэнергии с вечера 3 февраля. 04.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-04T20:34+0300
2022-02-04T20:34+0300
2022-02-04T20:35+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
ткуарчальский район
абхазия
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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Авария на подстанции "Ткуарчал ГРЭС" ликвидирована, энергоснабжение абонентов данной подстанции полностью восстановлено."Черноморэнерго" сообщало, что оборудованию нанесен серьезный ущерб.К обеду 4 февраля удалось запитать часть района по аварийной схеме.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, ткуарчальский район, абхазия
Авария на подстанции "Ткуарчал ГРЭС" ликвидирована
20:34 04.02.2022 (обновлено: 20:35 04.02.2022) Подписаться на
Часть Ткуарчалского района оставалась без подачи электроэнергии с вечера 3 февраля.
СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Авария на подстанции "Ткуарчал ГРЭС" ликвидирована, энергоснабжение абонентов данной подстанции полностью восстановлено.
Подстанция "Ткуарчал ГРЭС" была отключена после аварии 3 февраля, вышла из строя одна из вводных ячеек.
"Черноморэнерго" сообщало, что оборудованию нанесен серьезный ущерб.
К обеду 4 февраля удалось запитать часть района по аварийной схеме.