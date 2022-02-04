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Более 560 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Более 560 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 46074 человека. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 38005... 04.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-04T22:07+0300

2022-02-04T22:07+0300

2022-02-04T22:55+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 561 человека из 877 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 пациентов, в тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 8, в Гагрской ЦРБ – 23, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 6 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 16 пациентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19