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Электричество восстановлено в части Ткуарчалского района
Электричество восстановлено в части Ткуарчалского района
Ткуарчал и большая часть Ткуарчалского района остались без подачи электроэнергии в четверг 3 февраля. 04.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-04T12:55+0300
2022-02-04T12:55+0300
2022-02-04T12:58+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
черноморэнерго
ткуарчальский район
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СУХУМ,4 фев- Sputnik, Асмат Цвижба. Подача электроэнергии по аварийной схеме восстановлена в части Ткуарчалского района, сообщили Sputnik в пресс-службе РУП "Черноморэнерго". Подстанция "Ткуарчал ГРЭС" была отключена после аварии, вышла из строя одна из вводных ячеек. "Черноморэнерго" сообщало, что оборудованию нанесен серьезный ущерб.
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MIA „Rosiya Segodnya“
проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго, ткуарчальский район
Электричество восстановлено в части Ткуарчалского района
12:55 04.02.2022 (обновлено: 12:58 04.02.2022) Подписаться на
Ткуарчал и большая часть Ткуарчалского района остались без подачи электроэнергии в четверг 3 февраля.
СУХУМ,4 фев- Sputnik, Асмат Цвижба. Подача электроэнергии по аварийной схеме восстановлена в части Ткуарчалского района, сообщили Sputnik в пресс-службе РУП "Черноморэнерго".
Сроки восстановления подачи электричества в остальной части района, пока неизвестны. Ведутся ремонтные работы, объяснили в "Черноморэнерго".
Подстанция "Ткуарчал ГРЭС" была отключена после аварии, вышла из строя одна из вводных ячеек. "Черноморэнерго" сообщало, что оборудованию нанесен серьезный ущерб.