https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/elektrichestvo-vosstanovleno-v-chasti-tkuarchalskogo-rayona-1037425612.html

Электричество восстановлено в части Ткуарчалского района

Электричество восстановлено в части Ткуарчалского района

Ткуарчал и большая часть Ткуарчалского района остались без подачи электроэнергии в четверг 3 февраля. 04.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-04T12:55+0300

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2022-02-04T12:58+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

черноморэнерго

ткуарчальский район

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СУХУМ,4 фев- Sputnik, Асмат Цвижба. Подача электроэнергии по аварийной схеме восстановлена в части Ткуарчалского района, сообщили Sputnik в пресс-службе РУП "Черноморэнерго". Подстанция "Ткуарчал ГРЭС" была отключена после аварии, вышла из строя одна из вводных ячеек. "Черноморэнерго" сообщало, что оборудованию нанесен серьезный ущерб.

ткуарчальский район

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго, ткуарчальский район