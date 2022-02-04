https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/glavy-rossii-i-kitaya-podpisali-zayavlenie-o-mezhdunarodnykh-otnosheniyakh-1037427398.html

Главы России и Китая подписали заявление о международных отношениях

Главы России и Китая подписали заявление о международных отношениях

Часть совместного заявления посвящена международной обстановке. 04.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-04T13:55+0300

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россия

владимир путин

китай

политика

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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, сообщили в Кремле.Среди ключевых положений документа — заявления о том, что Москва и Пекин:В тексте подчеркивается — ни одна страна не может и не должна обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других.Сегодня Путин прибыл в Пекин с визитом, в повестке — общение с китайским лидером и участие в церемонии открытия Олимпийских игр.

россия

китай

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, владимир путин, китай, политика