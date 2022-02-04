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Главы России и Китая подписали заявление о международных отношениях
Главы России и Китая подписали заявление о международных отношениях
Часть совместного заявления посвящена международной обстановке. 04.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-04T13:55+0300
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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, сообщили в Кремле.Среди ключевых положений документа — заявления о том, что Москва и Пекин:В тексте подчеркивается — ни одна страна не может и не должна обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других.Сегодня Путин прибыл в Пекин с визитом, в повестке — общение с китайским лидером и участие в церемонии открытия Олимпийских игр.
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россия, владимир путин, китай, политика

Главы России и Китая подписали заявление о международных отношениях

13:55 04.02.2022 (обновлено: 13:57 04.02.2022)
© Sputnik  / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление - Sputnik Абхазия, 1920, 04.02.2022
© Sputnik
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Часть совместного заявления посвящена международной обстановке.
СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, сообщили в Кремле.
"Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита — общая задача всего мирового сообщества", — сказано в тексте.
Среди ключевых положений документа — заявления о том, что Москва и Пекин:
намерены противостоять вмешательству извне во внутренние дела суверенных стран, выступают против подрыва мировой безопасности и против "цветных революций";
нацелены на укрепление ШОС и повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности;—
призывают ядерные государства предпринять шаги для снижения рисков ядерных войн;
хотят активизировать работу по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс, один путь" для углубления практического сотрудничества между ЕАЭС и Китаем;
планируют углублять практическую кооперацию в области устойчивого развития Арктики;
собираются работать для укрепления роли АСЕАН в качестве ключевого элемента региональной архитектуры;
выступают за равные права на управление интернетом, а попытки ограничить право на регулирование национальных сегментов считают неприемлемыми;
намерены твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок, защищать авторитет ООН и справедливость в международных отношениях, противостоять попыткам отрицания, искажения и фальсификации истории.
В тексте подчеркивается — ни одна страна не может и не должна обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других.
Сегодня Путин прибыл в Пекин с визитом, в повестке — общение с китайским лидером и участие в церемонии открытия Олимпийских игр.
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