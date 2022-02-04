https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/naznachen-novyy-gendirektor-toplivnoy-kompanii-apsny-oyl--1037429072.html

Назначен новый гендиректор топливной компании "Апсны-Ойл"

Назначен новый гендиректор топливной компании "Апсны-Ойл"

Партнерами компании "Апсны-Ойл" выступают почти все крупные нефтеперерабатывающие заводы России. 04.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-04T15:21+0300

2022-02-04T15:21+0300

2022-02-04T17:35+0300

в абхазии

экономика

абхазия

добыча нефти в абхазии

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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Новым гендиректором топливной компании "Апсны-Ойл" стал руководитель фонда "Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия" в Москве Олег Лакоба, пишет РИА Новости. Лакоба сменил на этой должности Каму Ашуба, перешедшую на другую работу.Кроме того, в Гагрском районе начато строительство современной автоматизированной нефтебазы, спроектированной в соответствии с наивысшими мировыми техническими и экологическими стандартами."Апсны-Ойл" также является владельцем лицензии на пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, по условиям которой "Апсны-Ойл", совместно с заинтересованными госструктурами республики намерено развивать данное направление."Апсны-Ойл" входит в холдинг в "Апсны-Групп". Корпоративными программами "Апсны-Ойл" пользуются более 60 коммерческих и государственных предприятий Абхазии.

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экономика, абхазия, добыча нефти в абхазии