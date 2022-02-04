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Назначен новый гендиректор топливной компании "Апсны-Ойл"
Назначен новый гендиректор топливной компании "Апсны-Ойл"
Партнерами компании "Апсны-Ойл" выступают почти все крупные нефтеперерабатывающие заводы России. 04.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-04T15:21+0300
2022-02-04T15:21+0300
2022-02-04T17:35+0300
в абхазии
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абхазия
добыча нефти в абхазии
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Новым гендиректором топливной компании "Апсны-Ойл" стал руководитель фонда "Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия" в Москве Олег Лакоба, пишет РИА Новости. Лакоба сменил на этой должности Каму Ашуба, перешедшую на другую работу.Кроме того, в Гагрском районе начато строительство современной автоматизированной нефтебазы, спроектированной в соответствии с наивысшими мировыми техническими и экологическими стандартами."Апсны-Ойл" также является владельцем лицензии на пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, по условиям которой "Апсны-Ойл", совместно с заинтересованными госструктурами республики намерено развивать данное направление."Апсны-Ойл" входит в холдинг в "Апсны-Групп". Корпоративными программами "Апсны-Ойл" пользуются более 60 коммерческих и государственных предприятий Абхазии.
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экономика, абхазия, добыча нефти в абхазии
Назначен новый гендиректор топливной компании "Апсны-Ойл"
15:21 04.02.2022 (обновлено: 17:35 04.02.2022) Подписаться на
Партнерами компании "Апсны-Ойл" выступают почти все крупные нефтеперерабатывающие заводы России.
СУХУМ, 4 фев – Sputnik.
Новым гендиректором топливной компании "Апсны-Ойл" стал руководитель фонда "Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия" в Москве Олег Лакоба, пишет РИА Новости.
Лакоба сменил на этой должности Каму Ашуба, перешедшую на другую работу.
В компании уточнили, что за прошедший год под контролем "Апсны-Ойл" были построены три топливно-заправочных комплекса (ТЗК) под единым брендом "Подорожник" в городах Сухум, Очамчыра и Гудаута, в планах строительство еще десяти ТЗК.
Кроме того, в Гагрском районе начато строительство современной автоматизированной нефтебазы, спроектированной в соответствии с наивысшими мировыми техническими и экологическими стандартами.
"Апсны-Ойл" также является владельцем лицензии на пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, по условиям которой "Апсны-Ойл", совместно с заинтересованными госструктурами республики намерено развивать данное направление.
"Апсны-Ойл" входит в холдинг в "Апсны-Групп". Корпоративными программами "Апсны-Ойл" пользуются более 60 коммерческих и государственных предприятий Абхазии.