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Ночных дрифтеров привлекли к ответственности в Гагре

Ночных дрифтеров привлекли к ответственности в Гагре

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Двух ночных дрифтеров подвергли административным взысканиям, их автомобили поставлены на служебную стоянку отдела внутренних дел по... 04.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Двух ночных дрифтеров подвергли административным взысканиям, их автомобили поставлены на служебную стоянку отдела внутренних дел по Гагрскому району. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. В пресс-службе ведомства уточняют, что Геннадий Джарсалия около 4 утра 2 февраля создавал аварийную ситуацию на своем автомобиле в центре Гагры напротив памятника В. Г. Ардзинба. Он был в состоянии наркотического опьянения после употребления метадона и марихуаны.Его арестовали на 30 суток, автомобиль Джарсалия поставлен на служебную стоянку УВД по Гагрскому району. 3 февраля около 5 утра на проспекте Ардзинба опасные маневры на своем автомобиле выполнял Фарид Юнусба. Его остановили сотрудники милиции, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Юнусба оштрафовали на 12000 рублей, автомобиль также отправили на стоянку УВД.

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