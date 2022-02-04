https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/nochnykh-drifterov-privlekli-k-otvetstvennosti-v-gagre-1037432555.html
Ночных дрифтеров привлекли к ответственности в Гагре
Ночных дрифтеров привлекли к ответственности в Гагре
СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Двух ночных дрифтеров подвергли административным взысканиям, их автомобили поставлены на служебную стоянку отдела внутренних дел по... 04.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-04T19:25+0300
2022-02-04T19:25+0300
2022-02-04T20:51+0300
гаи
гагра
в абхазии
абхазия
мвд абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/18/1030606266_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_93b5aa1e2d1bb20dc051e7f087fe621a.jpg
СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Двух ночных дрифтеров подвергли административным взысканиям, их автомобили поставлены на служебную стоянку отдела внутренних дел по Гагрскому району. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. В пресс-службе ведомства уточняют, что Геннадий Джарсалия около 4 утра 2 февраля создавал аварийную ситуацию на своем автомобиле в центре Гагры напротив памятника В. Г. Ардзинба. Он был в состоянии наркотического опьянения после употребления метадона и марихуаны.Его арестовали на 30 суток, автомобиль Джарсалия поставлен на служебную стоянку УВД по Гагрскому району. 3 февраля около 5 утра на проспекте Ардзинба опасные маневры на своем автомобиле выполнял Фарид Юнусба. Его остановили сотрудники милиции, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Юнусба оштрафовали на 12000 рублей, автомобиль также отправили на стоянку УВД.
гагра
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/18/1030606266_0:0:2311:1733_1920x0_80_0_0_dafe066b3f827a6245be8d78b6553568.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гаи, гагра, абхазия, мвд абхазии
Ночных дрифтеров привлекли к ответственности в Гагре
19:25 04.02.2022 (обновлено: 20:51 04.02.2022) Подписаться на СУХУМ, 4 фев - Sputnik.
Двух ночных дрифтеров подвергли административным взысканиям, их автомобили поставлены на служебную стоянку отдела внутренних дел по Гагрскому району. Об этом сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
В пресс-службе ведомства уточняют, что Геннадий Джарсалия около 4 утра 2 февраля создавал аварийную ситуацию на своем автомобиле в центре Гагры напротив памятника В. Г. Ардзинба. Он был в состоянии наркотического опьянения после употребления метадона и марихуаны.
Его арестовали на 30 суток, автомобиль Джарсалия поставлен на служебную стоянку УВД по Гагрскому району.
3 февраля около 5 утра на проспекте Ардзинба опасные маневры на своем автомобиле выполнял Фарид Юнусба. Его остановили сотрудники милиции, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Юнусба оштрафовали на 12000 рублей, автомобиль также отправили на стоянку УВД.