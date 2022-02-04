https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/posolstvo-rossii-v-abkhazii-vremenno-ne-budet-vesti-priem-grazhdan--1037426352.html

Посольство России в Абхазии временно не будет вести прием граждан

Посольство России в Абхазии временно не будет вести прием граждан

В дипведомстве продлили сроки ограничения на прием посетителей из-за эпидемиологической ситуации в республике. 04.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-04T13:25+0300

2022-02-04T13:25+0300

2022-02-04T13:32+0300

в абхазии

посольство рф в абхазии

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сухум

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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии не будет вести прием граждан до 13 февраля.Свидетельства на возвращение в Россию будут оформляться в рабочие дни с 10:00 до 12:00.В декабре 2021 года посол России в Абхазии Алексей Двинянин покинул свой пост. Его обязанности временно исполняет советник-посланник дипмиссии Максим Литвинов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

посольство рф в абхазии, мировая пандемия коронавируса covid-19, сухум