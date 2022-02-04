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Посольство России в Абхазии временно не будет вести прием граждан
Посольство России в Абхазии временно не будет вести прием граждан
В дипведомстве продлили сроки ограничения на прием посетителей из-за эпидемиологической ситуации в республике. 04.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-04T13:25+0300
2022-02-04T13:25+0300
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии не будет вести прием граждан до 13 февраля.Свидетельства на возвращение в Россию будут оформляться в рабочие дни с 10:00 до 12:00.В декабре 2021 года посол России в Абхазии Алексей Двинянин покинул свой пост. Его обязанности временно исполняет советник-посланник дипмиссии Максим Литвинов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
посольство рф в абхазии, мировая пандемия коронавируса covid-19, сухум
Посольство России в Абхазии временно не будет вести прием граждан
13:25 04.02.2022 (обновлено: 13:32 04.02.2022) Подписаться на
В дипведомстве продлили сроки ограничения на прием посетителей из-за эпидемиологической ситуации в республике.
СУХУМ, 4 фев – Sputnik
. Консульский отдел Посольства России в Абхазии не будет
вести прием граждан до 13 февраля.
По рабочим дням с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 в консульский отдел можно обращаться по имеющимся вопросам по телефону 226-03-91 и по электронной почте rusembsukhum@mail.ru.
Свидетельства на возвращение в Россию будут оформляться в рабочие дни с 10:00 до 12:00.
В декабре 2021 года посол России в Абхазии Алексей Двинянин покинул свой пост. Его обязанности временно исполняет советник-посланник дипмиссии Максим Литвинов.