https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/sud-izmenil-meru-presecheniya-dlya-bagrata-surmava-1037430055.html

Суд изменил меру пресечения для Баграта Сурмава

Суд изменил меру пресечения для Баграта Сурмава

Баграт Сурмава подозревается в участии в массовых беспорядках у правительственных зданий, прошедших в столице 21 декабря. 04.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-04T16:18+0300

2022-02-04T16:18+0300

2022-02-04T16:21+0300

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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии 3 февраля избрала мерой пресечения для Баграта Сурмава домашний арест сроком на один месяц и три дня, сообщает сайт Верховного суда.Таким образом, решение коллегии отменило постановление Сухумского городского суда от 13 января 2022, по которому подозреваемый должен был быть заключен под стражу до 22 февраля 2022 года.Мера предусматривает все ограничения, установленные законодательством, за исключением посещения медицинских учреждений в случае необходимости.Баграт Сурмава считается невиновным, пока его вина не будет установлена приговором суда, вступившим в законную силу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/prodlen-srok-soderzhaniya-pod-strazhey-uchastnika-mitinga-v-sukhume-bagrata-surmava-1037294469.html

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