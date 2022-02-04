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Суд изменил меру пресечения для Баграта Сурмава
Суд изменил меру пресечения для Баграта Сурмава
Баграт Сурмава подозревается в участии в массовых беспорядках у правительственных зданий, прошедших в столице 21 декабря. 04.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-04T16:18+0300
2022-02-04T16:18+0300
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии 3 февраля избрала мерой пресечения для Баграта Сурмава домашний арест сроком на один месяц и три дня, сообщает сайт Верховного суда.Таким образом, решение коллегии отменило постановление Сухумского городского суда от 13 января 2022, по которому подозреваемый должен был быть заключен под стражу до 22 февраля 2022 года.Мера предусматривает все ограничения, установленные законодательством, за исключением посещения медицинских учреждений в случае необходимости.Баграт Сурмава считается невиновным, пока его вина не будет установлена приговором суда, вступившим в законную силу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/prodlen-srok-soderzhaniya-pod-strazhey-uchastnika-mitinga-v-sukhume-bagrata-surmava-1037294469.html
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верховный суд абхазии, новости, митинги
Суд изменил меру пресечения для Баграта Сурмава
16:18 04.02.2022 (обновлено: 16:21 04.02.2022) Подписаться на
Баграт Сурмава подозревается в участии в массовых беспорядках у правительственных зданий, прошедших в столице 21 декабря.
СУХУМ, 4 фев – Sputnik.
Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии 3 февраля избрала мерой пресечения для Баграта Сурмава домашний арест сроком на один месяц и три дня, сообщает сайт
Верховного суда.
Таким образом, решение коллегии отменило постановление Сухумского городского суда от 13 января 2022, по которому подозреваемый должен был быть заключен под стражу до 22 февраля 2022 года.
Мера предусматривает все ограничения, установленные законодательством, за исключением посещения медицинских учреждений в случае необходимости.
Баграт Сурмава считается невиновным, пока его вина не будет установлена приговором суда, вступившим в законную силу.