https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-o-rabote-ambulatornogo-tsentra-sukhuma-pri-omikrone--1037410215.html
Такие обстоятельства: Джинджолия о работе амбулаторного центра Сухума при "омикроне"
Такие обстоятельства: Джинджолия о работе амбулаторного центра Сухума при "омикроне"
В каком режиме работает амбулаторный центр для больных коронавирусом в Сухуме, какая нагрузка на мобильную бригаду и с какими симптомами обращаются больные, в... 04.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-04T10:40+0300
2022-02-04T10:40+0300
2022-02-04T11:05+0300
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Такие обстоятельства: Джинджолия о работе амбулаторного центра Сухума при омикроне
Такие обстоятельства: Джинджолия о работе амбулаторного центра Сухума при омикроне
Амбулаторный центр располагается в санатории "МВО-Сухум", первый корпус слева. Он работает с 9:00 до 16:30 без выходных.По словам Джинджолия, весь функционал, который был, сохранился и сейчас тоже, по-прежнему врачи принимают пациентов, медсестры осуществляют все процедурные манипуляции. Часть персонала прикомандирована Горздравом, основная часть по проекту общественной организации, проинформировал координатор центра."В прежнем здании мы принимали до 130 пациентов, в новом здании тоже можем так принимать. Но сейчас развернули койки только на 60 пациентов. В день в центр приходит до 50 больных. Сейчас нагрузки высокой пока нет, возможно, это связано с тем, что мы переехали в новое здание и не так много людей об этом знают. К тому же "омикрон" пациенты переносят не так тяжело, благодаря чему они находятся в основном дома и ограничиваются приемом витаминов и обильным питьем. Такие нагрузки, как сейчас, мы испытывали в пик коронавируса зимой прошлого года", – сказал Джинджолия.Координатор амбулаторного центра рассказал, что основная работа врачей перешла в чаты, они консультируют пациентов по телефону, что очень изматывает медицинских работников. Джинджолия также отметил, что услуги мобильной бригады центра так же востребованы, как и ранее.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
такие обстоятельства, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио
Такие обстоятельства: Джинджолия о работе амбулаторного центра Сухума при "омикроне"
10:40 04.02.2022 (обновлено: 11:05 04.02.2022) Подписаться на
В каком режиме работает амбулаторный центр для больных коронавирусом в Сухуме, какая нагрузка на мобильную бригаду и с какими симптомами обращаются больные, в эфире радио Sputnik рассказал координатор центра Валерий Джинджолия.
Амбулаторный центр располагается в санатории "МВО-Сухум", первый корпус слева. Он работает с 9:00 до 16:30 без выходных.
По словам Джинджолия, весь функционал, который был, сохранился и сейчас тоже, по-прежнему врачи принимают пациентов, медсестры осуществляют все процедурные манипуляции. Часть персонала прикомандирована Горздравом, основная часть по проекту общественной организации, проинформировал координатор центра.
"В прежнем здании мы принимали до 130 пациентов, в новом здании тоже можем так принимать. Но сейчас развернули койки только на 60 пациентов. В день в центр приходит до 50 больных. Сейчас нагрузки высокой пока нет, возможно, это связано с тем, что мы переехали в новое здание и не так много людей об этом знают. К тому же "омикрон" пациенты переносят не так тяжело, благодаря чему они находятся в основном дома и ограничиваются приемом витаминов и обильным питьем. Такие нагрузки, как сейчас, мы испытывали в пик коронавируса зимой прошлого года", – сказал Джинджолия.
Координатор амбулаторного центра рассказал, что основная работа врачей перешла в чаты, они консультируют пациентов по телефону, что очень изматывает медицинских работников. Джинджолия также отметил, что услуги мобильной бригады центра так же востребованы, как и ранее.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.