https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-o-rabote-ambulatornogo-tsentra-sukhuma-pri-omikrone--1037410215.html

Такие обстоятельства: Джинджолия о работе амбулаторного центра Сухума при "омикроне"

Такие обстоятельства: Джинджолия о работе амбулаторного центра Сухума при "омикроне"

В каком режиме работает амбулаторный центр для больных коронавирусом в Сухуме, какая нагрузка на мобильную бригаду и с какими симптомами обращаются больные, в... 04.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-04T10:40+0300

2022-02-04T10:40+0300

2022-02-04T11:05+0300

радио

такие обстоятельства

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/03/1037410188_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_76ff3b89caec5ae099ed889f22415107.jpg

Такие обстоятельства: Джинджолия о работе амбулаторного центра Сухума при омикроне Такие обстоятельства: Джинджолия о работе амбулаторного центра Сухума при омикроне

Амбулаторный центр располагается в санатории "МВО-Сухум", первый корпус слева. Он работает с 9:00 до 16:30 без выходных.По словам Джинджолия, весь функционал, который был, сохранился и сейчас тоже, по-прежнему врачи принимают пациентов, медсестры осуществляют все процедурные манипуляции. Часть персонала прикомандирована Горздравом, основная часть по проекту общественной организации, проинформировал координатор центра."В прежнем здании мы принимали до 130 пациентов, в новом здании тоже можем так принимать. Но сейчас развернули койки только на 60 пациентов. В день в центр приходит до 50 больных. Сейчас нагрузки высокой пока нет, возможно, это связано с тем, что мы переехали в новое здание и не так много людей об этом знают. К тому же "омикрон" пациенты переносят не так тяжело, благодаря чему они находятся в основном дома и ограничиваются приемом витаминов и обильным питьем. Такие нагрузки, как сейчас, мы испытывали в пик коронавируса зимой прошлого года", – сказал Джинджолия.Координатор амбулаторного центра рассказал, что основная работа врачей перешла в чаты, они консультируют пациентов по телефону, что очень изматывает медицинских работников. Джинджолия также отметил, что услуги мобильной бригады центра так же востребованы, как и ранее.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио