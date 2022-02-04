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Владимир Путин прибыл в Китай
Владимир Путин прибыл в Китай
Встреча глав России и Китая пройдет в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр-2022 04.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-04T10:10+0300
2022-02-04T10:10+0300
2022-02-04T10:37+0300
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, в программе визита главы российского государства – участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, пишет РИА Новости.По его словам, переговоры будут носить полноценный, полноформатный характер. Ожидается, что лидеры России и КНР обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества, космосе и других.
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владимир путин, россия, китай, политика
Владимир Путин прибыл в Китай
10:10 04.02.2022 (обновлено: 10:37 04.02.2022) Подписаться на
Встреча глав России и Китая пройдет в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр-2022
СУХУМ, 4 фев – Sputnik
. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, в программе визита главы российского государства – участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча глав России и Китая пройдет в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр-2022, которая состоится в 15:00 по московскому времени.
По его словам, переговоры будут носить полноценный, полноформатный характер.
Ожидается, что лидеры России и КНР обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества, космосе и других.