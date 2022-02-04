https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/vladimir-putin-pribyl-v-kitay-1037421434.html

Владимир Путин прибыл в Китай

Владимир Путин прибыл в Китай

Встреча глав России и Китая пройдет в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр-2022 04.02.2022, Sputnik Абхазия

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владимир путин

россия

китай

политика

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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, в программе визита главы российского государства – участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, пишет РИА Новости.По его словам, переговоры будут носить полноценный, полноформатный характер. Ожидается, что лидеры России и КНР обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества, космосе и других.

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владимир путин, россия, китай, политика