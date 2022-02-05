https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/avtomobil-sgorel-v-ochamchyre-1037441321.html

Автомобиль сгорел в Очамчыре

Автомобиль сгорел в Очамчыре

Инцидент произошел на 158 километре автотрассы Псоу - Ингур ночью 4 февраля. 05.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-05T15:05+0300

2022-02-05T15:05+0300

2022-02-05T18:07+0300

в абхазии

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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Автомобиль Nissan X-Trail загорелся в Очамчыре ночью 4 февраля, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Сигнал о происшествии поступил в ведомство в 23:07 4 февраля. Причиной возгорания стало короткое замыкание в салоне автомобиля. Пострадавших нет.

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мчс абхазии, происшествия, очамчыра