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https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/avtomobil-sgorel-v-ochamchyre-1037441321.html
Автомобиль сгорел в Очамчыре
Автомобиль сгорел в Очамчыре
Инцидент произошел на 158 километре автотрассы Псоу - Ингур ночью 4 февраля. 05.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Автомобиль Nissan X-Trail загорелся в Очамчыре ночью 4 февраля, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Сигнал о происшествии поступил в ведомство в 23:07 4 февраля. Причиной возгорания стало короткое замыкание в салоне автомобиля. Пострадавших нет.
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мчс абхазии, происшествия, очамчыра

Автомобиль сгорел в Очамчыре

15:05 05.02.2022 (обновлено: 18:07 05.02.2022)
© Foto / МЧС АбхазииВ ПСЧ города Очамчыра поступило сообщение о возгорании автомобиля '' Ниссан Экстреил''
В ПСЧ города Очамчыра поступило сообщение о возгорании автомобиля '' Ниссан Экстреил'' - Sputnik Абхазия, 1920, 05.02.2022
© Foto / МЧС Абхазии
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Инцидент произошел на 158 километре автотрассы Псоу - Ингур ночью 4 февраля.
СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Автомобиль Nissan X-Trail загорелся в Очамчыре ночью 4 февраля, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Сигнал о происшествии поступил в ведомство в 23:07 4 февраля.
На место выехали спасательное, пожарное и медицинское отделения МЧС.
Причиной возгорания стало короткое замыкание в салоне автомобиля. Пострадавших нет.
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