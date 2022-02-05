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Автомобиль сгорел в Очамчыре
Автомобиль сгорел в Очамчыре
Инцидент произошел на 158 километре автотрассы Псоу - Ингур ночью 4 февраля. 05.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-05T15:05+0300
2022-02-05T15:05+0300
2022-02-05T18:07+0300
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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Автомобиль Nissan X-Trail загорелся в Очамчыре ночью 4 февраля, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Сигнал о происшествии поступил в ведомство в 23:07 4 февраля. Причиной возгорания стало короткое замыкание в салоне автомобиля. Пострадавших нет.
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мчс абхазии, происшествия, очамчыра
Автомобиль сгорел в Очамчыре
15:05 05.02.2022 (обновлено: 18:07 05.02.2022) Подписаться на
Инцидент произошел на 158 километре автотрассы Псоу - Ингур ночью 4 февраля.
СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Автомобиль Nissan X-Trail загорелся в Очамчыре ночью 4 февраля, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Сигнал о происшествии поступил в ведомство в 23:07 4 февраля.
На место выехали спасательное, пожарное и медицинское отделения МЧС.
Причиной возгорания стало короткое замыкание в салоне автомобиля. Пострадавших нет.