https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/bolshaya-chast-abkhazii-ostalas-bez-elektrichestva-iz-za-otklyucheniya-vl-psou-1037444942.html

Большая часть Абхазии осталась без электричества из-за отключения ВЛ "Псоу"

Большая часть Абхазии осталась без электричества из-за отключения ВЛ "Псоу"

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Большая часть Абхазии осталась без электричества из-за отключения ВЛ "Псоу" на территории России, сообщает пресс-служба... 05.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-05T19:44+0300

2022-02-05T19:44+0300

2022-02-05T19:51+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Большая часть Абхазии осталась без электричества из-за отключения ВЛ "Псоу" на территории России, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". С 21 декабря большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. Со дня начала перетока электроэнергии высоковольтные линии "Шешелети-1" и "Шешелети-2" продолжают питаться от ИнгурГЭС и перепадной ГЭС-1. Эти линии обеспечивают электричеством Очамчырский, Гулрыпшский и Галский районы.

абхазия

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия