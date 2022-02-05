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Энергоснабжение будет восстановлено поэтапно после аварийного отключения ВЛ "Псоу"
Энергоснабжение будет восстановлено поэтапно после аварийного отключения ВЛ "Псоу"
Вечером 5 февраля произошло отключение ВЛ "Псоу" на территории России, без подачи электричества осталась большая часть Абхазии. 05.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-05T20:09+0300
2022-02-05T20:09+0300
2022-02-05T20:09+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Энергоснабжение поэтапно восстанавливается в оставшихся без подачи электроэнергии районах Абхазии, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". С 21 декабря большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. Со дня начала перетока электроэнергии высоковольтные линии "Шешелети-1" и "Шешелети-2" продолжают питаться от ИнгурГЭС и перепадной ГЭС-1. Эти линии обеспечивают электричеством Очамчырский, Гулрыпшский и Галский районы.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия
Энергоснабжение будет восстановлено поэтапно после аварийного отключения ВЛ "Псоу"
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Вечером 5 февраля произошло отключение ВЛ "Псоу" на территории России, без подачи электричества осталась большая часть Абхазии.
СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Энергоснабжение поэтапно восстанавливается в оставшихся без подачи электроэнергии районах Абхазии, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
На ВЛ "Псоу" сработала система аварийной защиты, уточнили энергетики.
С 21 декабря большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. Со дня начала перетока электроэнергии высоковольтные линии "Шешелети-1" и "Шешелети-2" продолжают питаться от ИнгурГЭС и перепадной ГЭС-1. Эти линии обеспечивают электричеством Очамчырский, Гулрыпшский и Галский районы.