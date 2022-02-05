https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/energosnabzhenie-budet-vosstanovleno-poetapno-posle-avariynogo-otklyucheniya-vl-psou-1037445167.html

Энергоснабжение будет восстановлено поэтапно после аварийного отключения ВЛ "Псоу"

Энергоснабжение будет восстановлено поэтапно после аварийного отключения ВЛ "Псоу"

Вечером 5 февраля произошло отключение ВЛ "Псоу" на территории России, без подачи электричества осталась большая часть Абхазии. 05.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-05T20:09+0300

2022-02-05T20:09+0300

2022-02-05T20:09+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Энергоснабжение поэтапно восстанавливается в оставшихся без подачи электроэнергии районах Абхазии, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". С 21 декабря большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. Со дня начала перетока электроэнергии высоковольтные линии "Шешелети-1" и "Шешелети-2" продолжают питаться от ИнгурГЭС и перепадной ГЭС-1. Эти линии обеспечивают электричеством Очамчырский, Гулрыпшский и Галский районы.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия