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Коктыш: Россия вынудила США к диалогу о гарантиях безопасности
Коктыш: Россия вынудила США к диалогу о гарантиях безопасности
Политический эксперт Кирилл Коктыш прокомментировал ход переговоров между Россией и США о гарантиях безопасности. 05.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-05T19:35+0300
2022-02-05T19:35+0300
2022-02-05T19:35+0300
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Коктыш: Россия вынудила США к диалогу о гарантиях безопасности
Коктыш: Россия вынудила США к диалогу о гарантиях безопасности
В беседе на радио Sputnik Беларусь Коктыш отметил, что тональность разговора США и НАТО с Россией существенно изменилась."Конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который обнародовала испанская газета El País, еще раз подтвердил нежелание Запада договариваться с Москвой по ряду существенных вопросов. В дипломатии существует принцип: если ты не можешь договориться о 100 процентах проблемных вопросов, но есть возможность договориться о 10 несущественных, все равно нужно договариваться. Соединенные Штаты готовы пойти на третьестепенные уступки, и это тоже некий маркер. В такой ситуации пока можно сказать, что Россия вынудила США к диалогу", – заявил Коктыш.По его словам, хотя тональность разговора изменилась, до решения главных вопросов еще далеко.Полный комментарий слушайте в аудиоверсии.
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в мире, политика, переговоры, россия, сша, нато, аудио
Коктыш: Россия вынудила США к диалогу о гарантиях безопасности
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Политический эксперт Кирилл Коктыш прокомментировал ход переговоров между Россией и США о гарантиях безопасности.
В беседе на радио Sputnik Беларусь
Коктыш отметил, что тональность разговора США и НАТО с Россией существенно изменилась.
"Конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который обнародовала испанская газета El País, еще раз подтвердил нежелание Запада договариваться с Москвой по ряду существенных вопросов. В дипломатии существует принцип: если ты не можешь договориться о 100 процентах проблемных вопросов, но есть возможность договориться о 10 несущественных, все равно нужно договариваться. Соединенные Штаты готовы пойти на третьестепенные уступки, и это тоже некий маркер. В такой ситуации пока можно сказать, что Россия вынудила США к диалогу", – заявил Коктыш.
По его словам, хотя тональность разговора изменилась, до решения главных вопросов еще далеко.
Полный комментарий слушайте в аудиоверсии.