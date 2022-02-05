https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/koktysh-rossiya-vynudila-ssha-k-dialogu-o-garantiyakh-bezopasnosti-1037442576.html

Коктыш: Россия вынудила США к диалогу о гарантиях безопасности

Коктыш: Россия вынудила США к диалогу о гарантиях безопасности

Политический эксперт Кирилл Коктыш прокомментировал ход переговоров между Россией и США о гарантиях безопасности. 05.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-05T19:35+0300

2022-02-05T19:35+0300

2022-02-05T19:35+0300

радио

в мире

политика

переговоры

россия

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/05/1037443348_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6bb5eeb1cc918b91eea95b7f423678ca.jpg

Коктыш: Россия вынудила США к диалогу о гарантиях безопасности Коктыш: Россия вынудила США к диалогу о гарантиях безопасности

В беседе на радио Sputnik Беларусь Коктыш отметил, что тональность разговора США и НАТО с Россией существенно изменилась."Конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который обнародовала испанская газета El País, еще раз подтвердил нежелание Запада договариваться с Москвой по ряду существенных вопросов. В дипломатии существует принцип: если ты не можешь договориться о 100 процентах проблемных вопросов, но есть возможность договориться о 10 несущественных, все равно нужно договариваться. Соединенные Штаты готовы пойти на третьестепенные уступки, и это тоже некий маркер. В такой ситуации пока можно сказать, что Россия вынудила США к диалогу", – заявил Коктыш.По его словам, хотя тональность разговора изменилась, до решения главных вопросов еще далеко.Полный комментарий слушайте в аудиоверсии.

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, политика, переговоры, россия, сша, нато, аудио