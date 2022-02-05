https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/pravda-tela-defitsit-zheleza-i-kak-on-otrazhaetsya-na-nashey-vneshnosti-1037422597.html

"Правда тела". Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности

"Правда тела". Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности

Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны... 05.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-05T11:03+0300

2022-02-05T11:03+0300

2022-02-05T11:02+0300

радио

подкасты риа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/04/1037422571_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_99858324b8ff4a26ac011a710bb74cb1.jpg

"Правда тела". Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности "Правда тела". Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности

Сухие локти, зябкость рук и ног, тусклость и выпадение волос: все это может говорить о том, что у вас дефицит железа. Причем гемоглобин, возможно, в норме, а вы вполне нормально себя чувствуете. Какие анализы нужно сдать, чтобы узнать, нет ли железодефицитной анемии? Как от нее избавиться, и почему кофе с молоком мешает усвоить железо из продуктов?Из-за чего возникает дефицит железа, насколько влияет употребление красного мяса и физическая активность? И как быстро можно исправить уровень железа, чтобы почувствовать результат? Объясняет врач-дерматовенеролог, косметолог Элина Василенко.00:53 Почему вы можете даже не подозревать, что у вас железодефицитная анемия02:50 “Люди, регулярно занимающиеся спортом, должны употреблять примерно в 2 раза больше железа”05:45 Почему не нужно ориентироваться только на уровень гемоглобина08:58 Как связаны пигментные пятна и дефицит железа15:10 Гемовое и негемовое железо: в чем разница15:30 Почему важно убирать кофе с молоком, если вы хотите, чтобы усвоилось железо17:01 Зачем запивать железо апельсиновым соком17:30 Если начать принимать препараты: когда станет лучше?Слушайте подкасты РИА Новости.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты риа, аудио