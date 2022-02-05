https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/pravda-tela-defitsit-zheleza-i-kak-on-otrazhaetsya-na-nashey-vneshnosti-1037422597.html
"Правда тела". Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности
"Правда тела". Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны... 05.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-05T11:03+0300
2022-02-05T11:03+0300
2022-02-05T11:02+0300
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"Правда тела". Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности
"Правда тела". Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности
Сухие локти, зябкость рук и ног, тусклость и выпадение волос: все это может говорить о том, что у вас дефицит железа. Причем гемоглобин, возможно, в норме, а вы вполне нормально себя чувствуете. Какие анализы нужно сдать, чтобы узнать, нет ли железодефицитной анемии? Как от нее избавиться, и почему кофе с молоком мешает усвоить железо из продуктов?Из-за чего возникает дефицит железа, насколько влияет употребление красного мяса и физическая активность? И как быстро можно исправить уровень железа, чтобы почувствовать результат? Объясняет врач-дерматовенеролог, косметолог Элина Василенко.00:53 Почему вы можете даже не подозревать, что у вас железодефицитная анемия02:50 “Люди, регулярно занимающиеся спортом, должны употреблять примерно в 2 раза больше железа”05:45 Почему не нужно ориентироваться только на уровень гемоглобина08:58 Как связаны пигментные пятна и дефицит железа15:10 Гемовое и негемовое железо: в чем разница15:30 Почему важно убирать кофе с молоком, если вы хотите, чтобы усвоилось железо17:01 Зачем запивать железо апельсиновым соком17:30 Если начать принимать препараты: когда станет лучше?Слушайте подкасты РИА Новости.
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"Правда тела". Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности
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Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением.
Сухие локти, зябкость рук и ног, тусклость и выпадение волос: все это может говорить о том, что у вас дефицит железа. Причем гемоглобин, возможно, в норме, а вы вполне нормально себя чувствуете. Какие анализы нужно сдать, чтобы узнать, нет ли железодефицитной анемии? Как от нее избавиться, и почему кофе с молоком мешает усвоить железо из продуктов?
Из-за чего возникает дефицит железа, насколько влияет употребление красного мяса и физическая активность? И как быстро можно исправить уровень железа, чтобы почувствовать результат? Объясняет врач-дерматовенеролог, косметолог Элина Василенко
.
00:53 Почему вы можете даже не подозревать, что у вас железодефицитная анемия
02:50 “Люди, регулярно занимающиеся спортом, должны употреблять примерно в 2 раза больше железа”
05:45 Почему не нужно ориентироваться только на уровень гемоглобина
08:58 Как связаны пигментные пятна и дефицит железа
15:10 Гемовое и негемовое железо: в чем разница
15:30 Почему важно убирать кофе с молоком, если вы хотите, чтобы усвоилось железо
17:01 Зачем запивать железо апельсиновым соком
17:30 Если начать принимать препараты: когда станет лучше?