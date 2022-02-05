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https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/ritsinskiy-park-otkrylsya-dlya-posetiteley--1037438341.html
Рицинский парк открылся для посетителей
Рицинский парк открылся для посетителей
Парк был закрыт с 31 января из-за угрозы схода лавин. 05.02.2022, Sputnik Абхазия
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2022-02-05T10:13+0300
в абхазии
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
отдых в абхазии
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СУХУМ, 5 фев - Sputnk. Рицинский реликтовый национальный парк открылся 5 февраля. Об этом сообщается на странице РРНП в Instagram.Дирекция РРНП сообщила, что все службы нацпарка расчищали дорогу к озеру Рица от сошедших лавин на протяжении трех суток.Администрация объекта предупредила посетителей о необходимости сохранять бдительность, так как природа непредсказуема.Объект был закрыт из-за угрозы схода лавин с 31 января. Общая высота снежного покрова на территории нацпарка превышала 2,5 метра.
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), отдых в абхазии

Рицинский парк открылся для посетителей

08:45 05.02.2022 (обновлено: 10:13 05.02.2022)
© Sputnik / Лана АвидзбаРица
Рица - Sputnik Абхазия, 1920, 05.02.2022
© Sputnik / Лана Авидзба
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Парк был закрыт с 31 января из-за угрозы схода лавин.
СУХУМ, 5 фев - Sputnk. Рицинский реликтовый национальный парк открылся 5 февраля. Об этом сообщается на странице РРНП в Instagram.
Дирекция РРНП сообщила, что все службы нацпарка расчищали дорогу к озеру Рица от сошедших лавин на протяжении трех суток.
Администрация объекта предупредила посетителей о необходимости сохранять бдительность, так как природа непредсказуема.
Объект был закрыт из-за угрозы схода лавин с 31 января. Общая высота снежного покрова на территории нацпарка превышала 2,5 метра.
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