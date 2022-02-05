https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/ritsinskiy-park-otkrylsya-dlya-posetiteley--1037438341.html

Рицинский парк открылся для посетителей

Рицинский парк открылся для посетителей

Парк был закрыт с 31 января из-за угрозы схода лавин. 05.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-05T08:45+0300

2022-02-05T08:45+0300

2022-02-05T10:13+0300

в абхазии

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

отдых в абхазии

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СУХУМ, 5 фев - Sputnk. Рицинский реликтовый национальный парк открылся 5 февраля. Об этом сообщается на странице РРНП в Instagram.Дирекция РРНП сообщила, что все службы нацпарка расчищали дорогу к озеру Рица от сошедших лавин на протяжении трех суток.Администрация объекта предупредила посетителей о необходимости сохранять бдительность, так как природа непредсказуема.Объект был закрыт из-за угрозы схода лавин с 31 января. Общая высота снежного покрова на территории нацпарка превышала 2,5 метра.

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), отдых в абхазии