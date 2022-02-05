https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/ritsinskiy-park-otkrylsya-dlya-posetiteley--1037438341.html
Рицинский парк открылся для посетителей
Рицинский парк открылся для посетителей
Парк был закрыт с 31 января из-за угрозы схода лавин. 05.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-05T08:45+0300
2022-02-05T08:45+0300
2022-02-05T10:13+0300
в абхазии
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
отдых в абхазии
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СУХУМ, 5 фев - Sputnk. Рицинский реликтовый национальный парк открылся 5 февраля. Об этом сообщается на странице РРНП в Instagram.Дирекция РРНП сообщила, что все службы нацпарка расчищали дорогу к озеру Рица от сошедших лавин на протяжении трех суток.Администрация объекта предупредила посетителей о необходимости сохранять бдительность, так как природа непредсказуема.Объект был закрыт из-за угрозы схода лавин с 31 января. Общая высота снежного покрова на территории нацпарка превышала 2,5 метра.
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), отдых в абхазии
Рицинский парк открылся для посетителей
08:45 05.02.2022 (обновлено: 10:13 05.02.2022) Подписаться на
Парк был закрыт с 31 января из-за угрозы схода лавин.
СУХУМ, 5 фев - Sputnk.
Рицинский реликтовый национальный парк открылся 5 февраля. Об этом сообщается на странице РРНП в Instagram
.
Дирекция РРНП сообщила, что все службы нацпарка расчищали дорогу к озеру Рица от сошедших лавин на протяжении трех суток.
Администрация объекта предупредила посетителей о необходимости сохранять бдительность, так как природа непредсказуема.
Объект был закрыт из-за угрозы схода лавин с 31 января. Общая высота снежного покрова на территории нацпарка превышала 2,5 метра.