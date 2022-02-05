https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/v-abkhazii-zafiksirovano-294-novykh-sluchaya-covid-19--1037445765.html
В Абхазии зафиксировано 294 новых случая COVID-19
В Абхазии зафиксировано 294 новых случая COVID-19
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 46368 человек. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 38203... 05.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-05T23:44+0300
2022-02-05T23:44+0300
2022-02-05T23:53+0300
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СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 294 человек из 499 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 65 пациентов, в тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 23, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 6 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 15 пациентов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия
В Абхазии зафиксировано 294 новых случая COVID-19
23:44 05.02.2022 (обновлено: 23:53 05.02.2022) Подписаться на
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 46368 человек. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 38203 человека.
СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 294 человек из 499 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 65 пациентов, в тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 23, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 6 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 15 пациентов.