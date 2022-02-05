https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/v-abkhazii-zafiksirovano-294-novykh-sluchaya-covid-19--1037445765.html

В Абхазии зафиксировано 294 новых случая COVID-19

В Абхазии зафиксировано 294 новых случая COVID-19

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 46368 человек. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 38203... 05.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-05T23:44+0300

2022-02-05T23:44+0300

2022-02-05T23:53+0300

в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/01/1032132399_0:40:1707:1000_1920x0_80_0_0_f3300f24aa77605f623664d53e50b140.jpg

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 294 человек из 499 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 65 пациентов, в тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 23, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 6 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 15 пациентов.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия