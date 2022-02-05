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Врач о заборе биоматериала на COVID в Очамчыре: большая нагрузка из-за страха людей
Врач о заборе биоматериала на COVID в Очамчыре: большая нагрузка из-за страха людей
Врач Очамчырской ЦРБ Милана Лацужба рассказала в эфире радио Sputnik о том, как проходит работа по забору биоматериала в Очамчырской ЦРБ, какое количество... 05.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-05T15:45+0300
2022-02-05T15:45+0300
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Врач о заборе биоматериала на COVID в Очамчыре: большая нагрузка из-за страха людей
Врач о заборе биоматериала на COVID в Очамчыре: большая нагрузка из-за страха людей
Забор биологического материала для ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию происходит в Очамчырской районной больнице в специальном кабинете с отдельным входом, рассказала врач Лацужба. "Если присутствует симптоматика: головная боль, температура, боль в горле, жидкий стул, теперь уже не различишь, это ОРВИ или ковид, мы берем (биоматериал - прим.) у любого пациента. Но проблема в том, что сегодня больше хотят сдать мазок, так как у них паника и страх, независимо от того, есть симптоматика или нет. Если даже есть заболевшие члены семьи, то все равно хотят все сдать, и очень тяжело объяснить людям, что нет такой необходимости, пока не появится симптоматика. Больше нагрузки из-за того, что народ не понимает, у них страх и паника. Приходится иногда даже брать у тех, у кого нет такой необходимости. Сейчас мы стали делать и экспресс-тесты, учитывая, что много сотрудников заболело, лаборатории не справляются с нагрузками", – сообщила Лацужба. По ее словам, люди приезжают в Очамчырскую ЦРБ для сдачи биоматериала из близлежащих районов, а также из столицы. В среднем ежедневно принимают 115-120 человек. Раньше все биоматериалы для исследования направлялись в лабораторию, теперь же 50 проб, а остальные, по словам Лацужба, проверяют экспресс-тестами. Есть заболевшие и сотрудники медучреждения, ежедневно их количество растет, сообщила врач.
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Врач о заборе биоматериала на COVID в Очамчыре: большая нагрузка из-за страха людей
15:45 05.02.2022 (обновлено: 15:49 05.02.2022) Подписаться на
Врач Очамчырской ЦРБ Милана Лацужба рассказала в эфире радио Sputnik о том, как проходит работа по забору биоматериала в Очамчырской ЦРБ, какое количество граждан обращается в течение дня, в каких условиях работают медики.
Забор биологического материала для ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию происходит в Очамчырской районной больнице в специальном кабинете с отдельным входом, рассказала врач Лацужба.
"Если присутствует симптоматика: головная боль, температура, боль в горле, жидкий стул, теперь уже не различишь, это ОРВИ или ковид, мы берем (биоматериал - прим.) у любого пациента. Но проблема в том, что сегодня больше хотят сдать мазок, так как у них паника и страх, независимо от того, есть симптоматика или нет. Если даже есть заболевшие члены семьи, то все равно хотят все сдать, и очень тяжело объяснить людям, что нет такой необходимости, пока не появится симптоматика. Больше нагрузки из-за того, что народ не понимает, у них страх и паника. Приходится иногда даже брать у тех, у кого нет такой необходимости. Сейчас мы стали делать и экспресс-тесты, учитывая, что много сотрудников заболело, лаборатории не справляются с нагрузками", – сообщила Лацужба.
По ее словам, люди приезжают в Очамчырскую ЦРБ для сдачи биоматериала из близлежащих районов, а также из столицы. В среднем ежедневно принимают 115-120 человек. Раньше все биоматериалы для исследования направлялись в лабораторию, теперь же 50 проб, а остальные, по словам Лацужба, проверяют экспресс-тестами. Есть заболевшие и сотрудники медучреждения, ежедневно их количество растет, сообщила врач.