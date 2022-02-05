https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/vrach-o-zabore-biomateriala-na-covid-v-ochamchyre-bolshaya-nagruzka-iz-za-strakha-lyudey-1037429956.html

Врач о заборе биоматериала на COVID в Очамчыре: большая нагрузка из-за страха людей

Врач о заборе биоматериала на COVID в Очамчыре: большая нагрузка из-за страха людей

Врач Очамчырской ЦРБ Милана Лацужба рассказала в эфире радио Sputnik о том, как проходит работа по забору биоматериала в Очамчырской ЦРБ, какое количество... 05.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-05T15:45+0300

2022-02-05T15:45+0300

2022-02-05T15:49+0300

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Врач о заборе биоматериала на COVID в Очамчыре: большая нагрузка из-за страха людей Врач о заборе биоматериала на COVID в Очамчыре: большая нагрузка из-за страха людей

Забор биологического материала для ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию происходит в Очамчырской районной больнице в специальном кабинете с отдельным входом, рассказала врач Лацужба. "Если присутствует симптоматика: головная боль, температура, боль в горле, жидкий стул, теперь уже не различишь, это ОРВИ или ковид, мы берем (биоматериал - прим.) у любого пациента. Но проблема в том, что сегодня больше хотят сдать мазок, так как у них паника и страх, независимо от того, есть симптоматика или нет. Если даже есть заболевшие члены семьи, то все равно хотят все сдать, и очень тяжело объяснить людям, что нет такой необходимости, пока не появится симптоматика. Больше нагрузки из-за того, что народ не понимает, у них страх и паника. Приходится иногда даже брать у тех, у кого нет такой необходимости. Сейчас мы стали делать и экспресс-тесты, учитывая, что много сотрудников заболело, лаборатории не справляются с нагрузками", – сообщила Лацужба. По ее словам, люди приезжают в Очамчырскую ЦРБ для сдачи биоматериала из близлежащих районов, а также из столицы. В среднем ежедневно принимают 115-120 человек. Раньше все биоматериалы для исследования направлялись в лабораторию, теперь же 50 проб, а остальные, по словам Лацужба, проверяют экспресс-тестами. Есть заболевшие и сотрудники медучреждения, ежедневно их количество растет, сообщила врач.

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