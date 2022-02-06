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Бжания поздравил Бибилова с днем рождения
Бжания поздравил Бибилова с днем рождения
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отмечает 6 февраля свое 52-летие. 06.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-06T12:35+0300
2022-02-06T12:35+0300
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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего югоосетинского коллегу Анатолия Бибилова с днем рождения.Бжания позвонил Бибилову и пожелал ему "крепчайшего здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и достижения намеченных целей", сообщает пресс-служба главы государства.Кроме того, Бжания направил поздравительный адрес от себя лично и от имени народа Абхазии на имя главы Республики Южная Осетия. В нем он отметил, что под руководством Бибилова Южная Осетия укрепляет свои позиции на международной арене, расширяя контакты с зарубежными государствами.В сентябре 2021 года Анатолий Бибилов впервые посетил Абхазию с официальным визитом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210929/Politolog-Khagba-otsenil-znachenie-vizita-Bibilova-v-Abkhaziyu-1033304606.html
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Бжания поздравил Бибилова с днем рождения
12:35 06.02.2022 (обновлено: 12:46 06.02.2022) Подписаться на
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отмечает 6 февраля свое 52-летие.
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего югоосетинского коллегу Анатолия Бибилова с днем рождения.
Бжания позвонил Бибилову и пожелал ему "крепчайшего здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и достижения намеченных целей", сообщает пресс-служба главы государства.
Кроме того, Бжания направил поздравительный адрес от себя лично и от имени народа Абхазии на имя главы Республики Южная Осетия. В нем он отметил, что под руководством Бибилова Южная Осетия укрепляет свои позиции на международной арене, расширяя контакты с зарубежными государствами.
"Высоко ценю, уважаемый Анатолий Ильич, сложившийся между нашими братскими странами межгосударственный диалог, а также Ваш личный вклад в укрепление абхазо-югоосетинского сотрудничества", - подчеркнул президент Абхазии.
В сентябре 2021 года Анатолий Бибилов впервые посетил Абхазию с официальным визитом.