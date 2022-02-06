https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/bzhaniya-pozdravil-bibilova-s-dnem-rozhdeniya-1037449530.html

Бжания поздравил Бибилова с днем рождения

Бжания поздравил Бибилова с днем рождения

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отмечает 6 февраля свое 52-летие. 06.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-06T12:35+0300

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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего югоосетинского коллегу Анатолия Бибилова с днем рождения.Бжания позвонил Бибилову и пожелал ему "крепчайшего здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и достижения намеченных целей", сообщает пресс-служба главы государства.Кроме того, Бжания направил поздравительный адрес от себя лично и от имени народа Абхазии на имя главы Республики Южная Осетия. В нем он отметил, что под руководством Бибилова Южная Осетия укрепляет свои позиции на международной арене, расширяя контакты с зарубежными государствами.В сентябре 2021 года Анатолий Бибилов впервые посетил Абхазию с официальным визитом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210929/Politolog-Khagba-otsenil-znachenie-vizita-Bibilova-v-Abkhaziyu-1033304606.html

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