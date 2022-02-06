https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/chirikba-rasskazal-v-chem-interes-kavkazskikh-yazykov-dlya-shirokoy-publiki--1037422220.html

Чирикба рассказал, в чем интерес кавказских языков для широкой публики

Чирикба рассказал, в чем интерес кавказских языков для широкой публики

В чем необходимость создания Youtube-канала о кавказских языках, какую информацию можно получить там и какова его аудитория, в эфире радио Sputnik рассказал... 06.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-06T14:10+0300

2022-02-06T14:10+0300

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Чирикба рассказал, в чем интерес кавказских языков для широкой публики Чирикба рассказал, в чем интерес кавказских языков для широкой публики

На Youtube-канале "Idioma" можно получить общую информация для тех, кто интересуется особенностями кавказских языков."Я начал с фонетики, поскольку кавказские языки в мире знамениты тем, что у них огромное число согласных, а в других языках еще и гласных много, то есть эти языки уникальные с точки зрения своих систем фонетических, поэтому они вызывают интерес не только кавказцев, но и широкой публики", – рассказал Чирикба.По словам ученого, сейчас очень много каналов по языкам различным и специалисты смотрят такие вещи часто, это одни из источников информации в современном мире, отметил он.В планах лингвиста сделать выпуски на темы вопросов родства языков, а также о взаимоотношениях внутри северокавказской семьи, как языки родственны, когда они разошлись между собой, также будут представлены особенности грамматики, которые отличают языки. Ученый собирается выпустить лекции и на английском языке, чтобы охват аудитории был больше.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, абхазский язык, кавказ, аудио