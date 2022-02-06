https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/chirikba-rasskazal-v-chem-interes-kavkazskikh-yazykov-dlya-shirokoy-publiki--1037422220.html
Чирикба рассказал, в чем интерес кавказских языков для широкой публики
Чирикба рассказал, в чем интерес кавказских языков для широкой публики
В чем необходимость создания Youtube-канала о кавказских языках, какую информацию можно получить там и какова его аудитория, в эфире радио Sputnik рассказал... 06.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-06T14:10+0300
2022-02-06T14:10+0300
2022-02-06T14:15+0300
радио
подкасты
абхазский язык
кавказ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/04/1037422194_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_c086f392b28fe75de79bee0a88b13b4f.jpg
Чирикба рассказал, в чем интерес кавказских языков для широкой публики
Чирикба рассказал, в чем интерес кавказских языков для широкой публики
На Youtube-канале "Idioma" можно получить общую информация для тех, кто интересуется особенностями кавказских языков."Я начал с фонетики, поскольку кавказские языки в мире знамениты тем, что у них огромное число согласных, а в других языках еще и гласных много, то есть эти языки уникальные с точки зрения своих систем фонетических, поэтому они вызывают интерес не только кавказцев, но и широкой публики", – рассказал Чирикба.По словам ученого, сейчас очень много каналов по языкам различным и специалисты смотрят такие вещи часто, это одни из источников информации в современном мире, отметил он.В планах лингвиста сделать выпуски на темы вопросов родства языков, а также о взаимоотношениях внутри северокавказской семьи, как языки родственны, когда они разошлись между собой, также будут представлены особенности грамматики, которые отличают языки. Ученый собирается выпустить лекции и на английском языке, чтобы охват аудитории был больше.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/04/1037422194_317:0:3046:2047_1920x0_80_0_0_bf153c97c265dcb7dc7ba26c5d98e1cf.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазский язык, кавказ, аудио
Чирикба рассказал, в чем интерес кавказских языков для широкой публики
14:10 06.02.2022 (обновлено: 14:15 06.02.2022) Подписаться на
В чем необходимость создания Youtube-канала о кавказских языках, какую информацию можно получить там и какова его аудитория, в эфире радио Sputnik рассказал автор и ведущий канала, лингвист, доктор филологических наук Вячеслав Чирикба.
На Youtube-канале "Idioma" можно получить общую информация для тех, кто интересуется особенностями кавказских языков.
"Я начал с фонетики, поскольку кавказские языки в мире знамениты тем, что у них огромное число согласных, а в других языках еще и гласных много, то есть эти языки уникальные с точки зрения своих систем фонетических, поэтому они вызывают интерес не только кавказцев, но и широкой публики", – рассказал Чирикба.
По словам ученого, сейчас очень много каналов по языкам различным и специалисты смотрят такие вещи часто, это одни из источников информации в современном мире, отметил он.
В планах лингвиста сделать выпуски на темы вопросов родства языков, а также о взаимоотношениях внутри северокавказской семьи, как языки родственны, когда они разошлись между собой, также будут представлены особенности грамматики, которые отличают языки. Ученый собирается выпустить лекции и на английском языке, чтобы охват аудитории был больше.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.