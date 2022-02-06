https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/desantnye-korabli-vmf-rossii-v-siriyskom-portu-tartus-1037455171.html

Десантные корабли ВМФ России в сирийском порту Тартус

Десантные корабли ВМФ России в сирийском порту Тартус

Отряд из шести десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в сирийский порт Тартус. 06.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-06T17:33+0300

2022-02-06T17:33+0300

2022-02-06T17:33+0300

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Это пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России. В январе-феврале во всех зонах ответственности флотов России проводится серия военно-морских учений. Тренировки охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения.

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в мире, видео, мультимедиа, сирия, россия, видео