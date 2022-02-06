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Десантные корабли ВМФ России в сирийском порту Тартус
Десантные корабли ВМФ России в сирийском порту Тартус
Отряд из шести десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в сирийский порт Тартус. 06.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-06T17:33+0300
2022-02-06T17:33+0300
2022-02-06T17:33+0300
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Это пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России. В январе-феврале во всех зонах ответственности флотов России проводится серия военно-морских учений. Тренировки охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, видео, мультимедиа, сирия, россия, видео
Десантные корабли ВМФ России в сирийском порту Тартус
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Отряд из шести десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в сирийский порт Тартус.
Это пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России.
В январе-феврале во всех зонах ответственности флотов России проводится серия военно-морских учений. Тренировки охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.
Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения.