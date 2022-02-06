https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/dopolnitelnoe-vremya-tvanba-o-vozmozhnostyakh-razvitiya-lyzhnogo-sporta-v-abkhazii--1037412381.html

Дополнительное время: Тванба о возможностях развития лыжного спорта в Абхазии

Дополнительное время: Тванба о возможностях развития лыжного спорта в Абхазии

Научный сотрудник Рицинского реликтового национального парка Тимур Тванба в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о перспективах развития лыжного спорта... 06.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-06T15:20+0300

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Дополнительное время: Тванба о возможностях развития лыжного спорта в Абхазии Дополнительное время: Тванба о возможностях развития лыжного спорта в Абхазии

Сейчас фрирайд в Абхазии набирает популярность, сказал Тванба в беседе на радио. В республику приезжают из России и ходят в горы кататься, отметил он."Очень классно, когда много снега, но это повышает опасность схода лавин, группы должны работать с гидами. Наши горноспасательные отряды должны уметь вовремя среагировать, прийти на помощь. Сейчас это направление очень сильно развивается, и очень много людей интересуется. Приезжают со своими гидами, приезжают самостоятельно и ходят в горы, катаются", – сказал Тванба.По словам собеседника Sputnik, зимние виды спорта привлекли бы внимание огромной массы молодежи в республики."Необходимо развить это направление. Надо потихоньку идти к этому. Главное – фундамент заложить и в дальнейшем развиваться в нужном направлении. На базе нацпарка можно строить экологические базы, горнолыжные трассы. Наша молодежь очень заинтересовалась бы горнолыжным спортом. В этом есть и драйв, и адреналин. Наша молодежь очень спортивная и одаренная. Можно было бы вытащить их из машин", – сказал Тванба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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