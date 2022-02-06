https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/elkan-gvazava-zavoeval-kubok-rossii-po-tyazheloy-atletike-ustanoviv-rekord-1037446040.html

Элкан Гвазава завоевал Кубок России по тяжелой атлетике, обновив рекорд

Элкан Гвазава завоевал Кубок России по тяжелой атлетике, обновив рекорд

Соревнования по тяжелой атлетике проходят 3-10 февраля в Орле, в них участвуют около 250 российских спортсменов. По итогам будет произведен отбор на чемпионат... 06.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-06T08:45+0300

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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Тяжелоатлет родом из Абхазии Элкан Гвазава стал победителем Кубка России, сообщается на сайте Госкомспорта республики.Гвазава одержал победу в весовой категории до 61 килограмма с результатом в сумме двоеборья 263 килограмма. В рывке юноша поднял вес 123 килограмма, показав рекорд России среди юниоров, в толчке - 140 килограммов.В прошлом году на чемпионате России по тяжелой атлетике среди мужчин абхазский спортсмен также установил рекорд России, подняв штангу весом 121 килограмм в рывке. Элкан Гвазава учится в Казанском училище Олимпийского резерва, тренируется под руководством Марата Мадиярова. В Абхазии спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И. Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210603/Elkan-Gvazava-ustanovil-rekord-i-stal-chempionom-Rossii-po-tyazheloy-atletike-1032553658.html

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