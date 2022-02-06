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Элкан Гвазава завоевал Кубок России по тяжелой атлетике, обновив рекорд
Элкан Гвазава завоевал Кубок России по тяжелой атлетике, обновив рекорд
Соревнования по тяжелой атлетике проходят 3-10 февраля в Орле, в них участвуют около 250 российских спортсменов. По итогам будет произведен отбор на чемпионат... 06.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-06T08:45+0300
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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Тяжелоатлет родом из Абхазии Элкан Гвазава стал победителем Кубка России, сообщается на сайте Госкомспорта республики.Гвазава одержал победу в весовой категории до 61 килограмма с результатом в сумме двоеборья 263 килограмма. В рывке юноша поднял вес 123 килограмма, показав рекорд России среди юниоров, в толчке - 140 килограммов.В прошлом году на чемпионате России по тяжелой атлетике среди мужчин абхазский спортсмен также установил рекорд России, подняв штангу весом 121 килограмм в рывке. Элкан Гвазава учится в Казанском училище Олимпийского резерва, тренируется под руководством Марата Мадиярова. В Абхазии спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И. Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210603/Elkan-Gvazava-ustanovil-rekord-i-stal-chempionom-Rossii-po-tyazheloy-atletike-1032553658.html
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Элкан Гвазава завоевал Кубок России по тяжелой атлетике, обновив рекорд
08:45 06.02.2022 (обновлено: 09:24 06.02.2022) Подписаться на
Соревнования по тяжелой атлетике проходят 3-10 февраля в Орле, в них участвуют около 250 российских спортсменов. По итогам будет произведен отбор на чемпионат Европы.
СУХУМ, 6 фев - Sputnik.
Тяжелоатлет родом из Абхазии Элкан Гвазава стал победителем Кубка России, сообщается
на сайте Госкомспорта республики.
Гвазава одержал победу в весовой категории до 61 килограмма с результатом в сумме двоеборья 263 килограмма. В рывке юноша поднял вес 123 килограмма, показав рекорд России среди юниоров, в толчке - 140 килограммов.
В прошлом году на чемпионате России по тяжелой атлетике среди мужчин абхазский спортсмен также установил рекорд России, подняв штангу весом 121 килограмм в рывке.
Элкан Гвазава учится в Казанском училище Олимпийского резерва, тренируется под руководством Марата Мадиярова. В Абхазии спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И. Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.