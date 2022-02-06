https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/prekrasnaya-i-neprikhotlivaya-tsvetuschaya-kameliya-yaponskaya-v-parkakh-abkhazii-1037449300.html
Прекрасная и неприхотливая: цветущая камелия японская в парках Абхазии
Прекрасная и неприхотливая: цветущая камелия японская в парках Абхазии
В феврале взор жителей и гостей Абхазии радует цветущая камелия японская. Особое очарование зимнего цветения в том, что даже в самые холодные и снежные дни... 06.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-06T13:10+0300
2022-02-06T13:10+0300
2022-02-06T13:10+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
цветы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101382/59/1013825992_0:317:6017:3701_1920x0_80_0_0_fdc569bc5df3ccf59d54a88ceba058ac.jpg
Камелия выглядит очень красиво благодаря своим изящным ярко-зеленым глянцевым листьям в сочетании с белыми, розовыми, красными или кремовыми цветками. В Абхазии камелия японская появилась во второй половине XIX века. Мягкая зима и высокая влажность абхазских субтропиков благоприятны для восточной красавицы.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101382/59/1013825992_330:0:5685:4016_1920x0_80_0_0_28e1c85a129cc4efece9b2e2f7dbbb1a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото , мультимедиа, цветы, фото
Прекрасная и неприхотливая: цветущая камелия японская в парках Абхазии Подписаться на
В феврале взор жителей и гостей Абхазии радует цветущая камелия японская. Особое очарование зимнего цветения в том, что даже в самые холодные и снежные дни можно полюбоваться нежной и хрупкой камелией и вспомнить, что весна не за горами.
Камелия выглядит очень красиво благодаря своим изящным ярко-зеленым глянцевым листьям в сочетании с белыми, розовыми, красными или кремовыми цветками. В Абхазии камелия японская появилась во второй половине XIX века. Мягкая зима и высокая влажность абхазских субтропиков благоприятны для восточной красавицы.
© Sputnik Томас Тхайцук
Камелия – родственница чая. Она родом из Китая и Японии.
Камелия – родственница чая. Она родом из Китая и Японии.
© Sputnik Томас Тхайцук
Красивое название камелия получила от имени иезуитского монаха, ботаника Георга Йозефа Камелиуса, который в XVIII веке привез растение в Европу.
Красивое название камелия получила от имени иезуитского монаха, ботаника Георга Йозефа Камелиуса, который в XVIII веке привез растение в Европу.
© Sputnik Томас Тхайцук
В сухумском Ботаническом саду камелия японская поселилась в 1850-м году.
В сухумском Ботаническом саду камелия японская поселилась в 1850-м году.
© Sputnik Томас Тхайцук
Изящная "японка" нашла для себя подходящим абхазский климат. Теплая и влажная зима ей по нраву.
Изящная "японка" нашла для себя подходящим абхазский климат. Теплая и влажная зима ей по нраву.
© Sputnik Томас Тхайцук
Камелия и сама довольна субтропическими условиями, и радует своими цветами жителей Абхазии.
Камелия и сама довольна субтропическими условиями, и радует своими цветами жителей Абхазии.
© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии камелия японская – распространенное растение. Она не требует ухода и воспринимается уже как часть естественного зеленого убранства.
В Абхазии камелия японская – распространенное растение. Она не требует ухода и воспринимается уже как часть естественного зеленого убранства.