https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/prekrasnaya-i-neprikhotlivaya-tsvetuschaya-kameliya-yaponskaya-v-parkakh-abkhazii-1037449300.html

Прекрасная и неприхотливая: цветущая камелия японская в парках Абхазии

Прекрасная и неприхотливая: цветущая камелия японская в парках Абхазии

В феврале взор жителей и гостей Абхазии радует цветущая камелия японская. Особое очарование зимнего цветения в том, что даже в самые холодные и снежные дни... 06.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-06T13:10+0300

2022-02-06T13:10+0300

2022-02-06T13:10+0300

в абхазии

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Камелия выглядит очень красиво благодаря своим изящным ярко-зеленым глянцевым листьям в сочетании с белыми, розовыми, красными или кремовыми цветками. В Абхазии камелия японская появилась во второй половине XIX века. Мягкая зима и высокая влажность абхазских субтропиков благоприятны для восточной красавицы.

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