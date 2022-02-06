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https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/prekrasnaya-i-neprikhotlivaya-tsvetuschaya-kameliya-yaponskaya-v-parkakh-abkhazii-1037449300.html
Прекрасная и неприхотливая: цветущая камелия японская в парках Абхазии
Прекрасная и неприхотливая: цветущая камелия японская в парках Абхазии
В феврале взор жителей и гостей Абхазии радует цветущая камелия японская. Особое очарование зимнего цветения в том, что даже в самые холодные и снежные дни... 06.02.2022, Sputnik Абхазия
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Камелия выглядит очень красиво благодаря своим изящным ярко-зеленым глянцевым листьям в сочетании с белыми, розовыми, красными или кремовыми цветками. В Абхазии камелия японская появилась во второй половине XIX века. Мягкая зима и высокая влажность абхазских субтропиков благоприятны для восточной красавицы.
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фото , мультимедиа, цветы, фото

Прекрасная и неприхотливая: цветущая камелия японская в парках Абхазии

13:10 06.02.2022
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В феврале взор жителей и гостей Абхазии радует цветущая камелия японская. Особое очарование зимнего цветения в том, что даже в самые холодные и снежные дни можно полюбоваться нежной и хрупкой камелией и вспомнить, что весна не за горами.
Камелия выглядит очень красиво благодаря своим изящным ярко-зеленым глянцевым листьям в сочетании с белыми, розовыми, красными или кремовыми цветками. В Абхазии камелия японская появилась во второй половине XIX века. Мягкая зима и высокая влажность абхазских субтропиков благоприятны для восточной красавицы.
© Sputnik Томас Тхайцук

Камелия – родственница чая. Она родом из Китая и Японии.

Камелия – родственница чая. Она родом из Китая и Японии. - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik Томас Тхайцук

Камелия – родственница чая. Она родом из Китая и Японии.

© Sputnik Томас Тхайцук

Красивое название камелия получила от имени иезуитского монаха, ботаника Георга Йозефа Камелиуса, который в XVIII веке привез растение в Европу.

Красивое название камелия получила от имени иезуитского монаха, ботаника Георга Йозефа Камелиуса, который в XVIII веке привез растение в Европу. - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik Томас Тхайцук

Красивое название камелия получила от имени иезуитского монаха, ботаника Георга Йозефа Камелиуса, который в XVIII веке привез растение в Европу.

© Sputnik Томас Тхайцук

В сухумском Ботаническом саду камелия японская поселилась в 1850-м году.

В сухумском Ботаническом саду камелия японская поселилась в 1850-м году. - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik Томас Тхайцук

В сухумском Ботаническом саду камелия японская поселилась в 1850-м году.

© Sputnik Томас Тхайцук

Изящная "японка" нашла для себя подходящим абхазский климат. Теплая и влажная зима ей по нраву.

Изящная &quot;японка&quot; нашла для себя подходящим абхазский климат. Теплая и влажная зима ей по нраву. - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik Томас Тхайцук

Изящная "японка" нашла для себя подходящим абхазский климат. Теплая и влажная зима ей по нраву.

© Sputnik Томас Тхайцук

Камелия и сама довольна субтропическими условиями, и радует своими цветами жителей Абхазии.

Камелия и сама довольна субтропическими условиями, и радует своими цветами жителей Абхазии. - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik Томас Тхайцук

Камелия и сама довольна субтропическими условиями, и радует своими цветами жителей Абхазии.

© Sputnik Томас Тхайцук

В Абхазии камелия японская – распространенное растение. Она не требует ухода и воспринимается уже как часть естественного зеленого убранства.

В Абхазии камелия японская – распространенное растение. Она не требует ухода и воспринимается уже как часть естественного зеленого убранства. - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik Томас Тхайцук

В Абхазии камелия японская – распространенное растение. Она не требует ухода и воспринимается уже как часть естественного зеленого убранства.

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