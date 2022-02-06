https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/rossiya-zavoevala-pervoe-zoloto-na-olimpiade-v-pekine-1037450127.html

Россия завоевала первое золото на Олимпиаде в Пекине

Россия завоевала первое золото на Олимпиаде в Пекине

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля 2022 года. 06.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-06T13:28+0300

2022-02-06T13:28+0300

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олимпийские игры

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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Лыжник Александр Большунов принес России первое золото зимней Олимпиады - 2022, сообщает РИА Новости.Россияне завоевали в скиатлоне сразу две медали: 25-летний Большунов пришел первым, преодолев дистанцию 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунд, серебро досталось его ровеснику Денису Спицову (отставание 1 минута 11 секунд).Президент России Владимир Путин поздравил Большунова с "триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине" и победой "на сложнейшей дистанции".Для Большунова это первое олимпийское золото. На Олимпиаде-2018 он трижды становился серебряным призером и завоевал одну бронзовую награду. Кроме того, он двукратный обладатель Кубка мира, победитель многодневки "Тур де Ски" и действующий чемпион мира в скиатлоне. В нынешнем сезоне Большунов занимает вторую позицию в Кубке мира.Сейчас в активе российской команды четыре медали Игр в Пекине: одна золотая, две серебряные и одна бронзовая. В общем зачете ОКР сейчас занимает третье место.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/bolshie-politicheskie-igry-v-pekine-kto-priekhal-na-otkrytie-olimpiady-1037414155.html

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