https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/yazyk-sssr-otkuda-vzyalis-tuneyadstvo-likbez-i-novye-feminitivy-1037422945.html
Язык СССР. Откуда взялись "тунеядство", "ликбез" и новые феминитивы?
Язык СССР. Откуда взялись "тунеядство", "ликбез" и новые феминитивы?
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и... 06.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-06T11:05+0300
2022-02-06T11:05+0300
2022-02-06T11:05+0300
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Язык СССР. Откуда взялись "тунеядство", "ликбез" и новые феминитивы?
Язык СССР. Откуда взялись "тунеядство", "ликбез" и новые феминитивы?
Как появилось слово "тунеядство" и где его можно было встретить до СССР? Что изучали в первых послереволюционных букварях? В каком значении сейчас мы используем слово "ликбез"? Как связаны "ударничество" и винтовка? И почему реформа русской орфографии 1917-1918 года изначально не была политически окрашенной?Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Язык СССР. Откуда взялись "тунеядство", "ликбез" и новые феминитивы?
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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
Как появилось слово "тунеядство" и где его можно было встретить до СССР? Что изучали в первых послереволюционных букварях? В каком значении сейчас мы используем слово "ликбез"? Как связаны "ударничество" и винтовка? И почему реформа русской орфографии 1917-1918 года изначально не была политически окрашенной?