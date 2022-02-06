https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/yazyk-sssr-otkuda-vzyalis-tuneyadstvo-likbez-i-novye-feminitivy-1037422945.html

Язык СССР. Откуда взялись "тунеядство", "ликбез" и новые феминитивы?

Язык СССР. Откуда взялись "тунеядство", "ликбез" и новые феминитивы?

Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и... 06.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-06T11:05+0300

2022-02-06T11:05+0300

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Язык СССР. Откуда взялись "тунеядство", "ликбез" и новые феминитивы? Язык СССР. Откуда взялись "тунеядство", "ликбез" и новые феминитивы?

Как появилось слово "тунеядство" и где его можно было встретить до СССР? Что изучали в первых послереволюционных букварях? В каком значении сейчас мы используем слово "ликбез"? Как связаны "ударничество" и винтовка? И почему реформа русской орфографии 1917-1918 года изначально не была политически окрашенной?Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России.Слушайте подкасты РИА Новости.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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