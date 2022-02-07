https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/anua-o-vspyshke-covid-v-psikhbolnitse-sudya-po-techeniyu-i-zaraznosti--eto-omikron-1037466083.html

Ануа о вспышке COVID в психбольнице: судя по течению и заразности – это "омикрон"

Ануа о вспышке COVID в психбольнице: судя по течению и заразности – это "омикрон"

О ситуации в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Республиканской специализированной психиатрической больнице и о том, какое лечение получают пациенты... 07.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-07T15:36+0300

2022-02-07T15:36+0300

2022-02-07T15:36+0300

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Ануа о вспышке COVID в психбольнице Абхазии: судя по течению и заразности - это "омикрон" Ануа о вспышке COVID в психбольнице Абхазии: судя по течению и заразности - это "омикрон"

По словам и.о. главного врача Республиканской психиатрической больницы Ирины Ануа, в медучреждении произошла повторная вспышка коронавирусной инфекции, первая была в ноябре 2021 года, когда заболело 35 пациентов. С 25 января по сегодняшний день ковидом заразились 20 пациентов психбольницы."На этот раз у нас болеют и женщины, и мужчины. Создать отдельное отделение не было возможности, и поэтому изолировали их в отдельных палатах по отделениям. На сегодняшний день болеют 20 человек. Течение заболевания легкое, ближе к средней тяжести, тяжелых пациентов нет. Мы полностью оснащены лекарственными препаратами, расходными материалами необходимыми для лечения данного инфекционного заболевания", – сказала Ануа.По словам и.о. главного врача Республиканской психиатрической больницы, так как определить штамм коронавирусной инфекции лабораторно у них нет возможности, то по течению и контагиозности заболевания можно сказать, что это омикрон-штамм.Подробности в аудиофайле.

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