https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/ataev-globalnaya-strategicheskaya-stabilnost-ne-v-interesakh-ssha-a-v-interesakh-rossii-1037448421.html

Атаев: глобальная стратегическая стабильность не в интересах США, а в интересах России

Атаев: глобальная стратегическая стабильность не в интересах США, а в интересах России

Мнением о том, как проходят дискуссии по предложениям России по гарантиям безопасности, и каковы перспективы проекта соглашений, в эфире радио Sputnik... 07.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-07T11:04+0300

2022-02-07T11:04+0300

2022-02-07T11:41+0300

радио

подкасты

нато

кавказ

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/06/1037448509_27:0:1012:554_1920x0_80_0_0_5d225fc0f8b9dfba38331ac511ec00d7.jpg

Атаев: глобальная стратегическая стабильность не в интересах США, а в интересах России Атаев: глобальная стратегическая стабильность не в интересах США, а в интересах России

В конце прошлого года на фоне обострения ситуации на востоке Украины МИД России передал США и НАТО проект соглашений о гарантиях безопасности. В них в том числе содержались пункты об отказе альянса от расширения на восток, включения в свой состав бывших республик СССР, а также о неразмещении стратегических вооружений у российских границ."Отсутствие элементарных знаний в геополитике, в географии, в международной дипломатии является препятствием для того, чтобы предложения России не игнорировались. Они сегодня игнорируются на высшем политическом уровне в США, и они не игнорируются на Европейском континенте, они не игнорируются Реджеп Тайип Эрдоганом. США как лидер блока НАТО не заинтересованы в никакой реакции на эти предложения, Европейский союз заинтересован, потому что здесь экономический фактор есть. От взаимных санкций пострадает прежде всего как европейский, так и российский рынок. Несмотря на то, что идет активная переориентация на Китай со стороны России, все-таки на сегодняшний день это пока тяжело дается, выдерживать паритет. Глобальная стратегическая стабильность не в интересах США, а в интересах России", – сказал Атаев.Эксперт сказал, какую угрозу могут нести союзники России в этой напряженной ситуации."Убежден, что сейчас идет нагнетание истерии специально для того, чтобы создать в мире образ врага. Он уже создан. Единый образ врага имеет олицетворение в лице президента России и более размытое воплощение в лице России и ее союзников, прежде всего тут нужно говорить о Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии. Это враги, образ которых есть в мировой прессе, теперь этот образ нужно продолжать закреплять у мировой общественности, а потом политики будут иметь карт-бланш, можно будет делать все", – сказал Атаев.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, нато, кавказ, сша, аудио