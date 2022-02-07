https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/ataev-globalnaya-strategicheskaya-stabilnost-ne-v-interesakh-ssha-a-v-interesakh-rossii-1037448421.html
Атаев: глобальная стратегическая стабильность не в интересах США, а в интересах России
Атаев: глобальная стратегическая стабильность не в интересах США, а в интересах России
Мнением о том, как проходят дискуссии по предложениям России по гарантиям безопасности, и каковы перспективы проекта соглашений, в эфире радио Sputnik... 07.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-07T11:04+0300
2022-02-07T11:04+0300
2022-02-07T11:41+0300
радио
подкасты
нато
кавказ
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/06/1037448509_27:0:1012:554_1920x0_80_0_0_5d225fc0f8b9dfba38331ac511ec00d7.jpg
Атаев: глобальная стратегическая стабильность не в интересах США, а в интересах России
Атаев: глобальная стратегическая стабильность не в интересах США, а в интересах России
В конце прошлого года на фоне обострения ситуации на востоке Украины МИД России передал США и НАТО проект соглашений о гарантиях безопасности. В них в том числе содержались пункты об отказе альянса от расширения на восток, включения в свой состав бывших республик СССР, а также о неразмещении стратегических вооружений у российских границ."Отсутствие элементарных знаний в геополитике, в географии, в международной дипломатии является препятствием для того, чтобы предложения России не игнорировались. Они сегодня игнорируются на высшем политическом уровне в США, и они не игнорируются на Европейском континенте, они не игнорируются Реджеп Тайип Эрдоганом. США как лидер блока НАТО не заинтересованы в никакой реакции на эти предложения, Европейский союз заинтересован, потому что здесь экономический фактор есть. От взаимных санкций пострадает прежде всего как европейский, так и российский рынок. Несмотря на то, что идет активная переориентация на Китай со стороны России, все-таки на сегодняшний день это пока тяжело дается, выдерживать паритет. Глобальная стратегическая стабильность не в интересах США, а в интересах России", – сказал Атаев.Эксперт сказал, какую угрозу могут нести союзники России в этой напряженной ситуации."Убежден, что сейчас идет нагнетание истерии специально для того, чтобы создать в мире образ врага. Он уже создан. Единый образ врага имеет олицетворение в лице президента России и более размытое воплощение в лице России и ее союзников, прежде всего тут нужно говорить о Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии. Это враги, образ которых есть в мировой прессе, теперь этот образ нужно продолжать закреплять у мировой общественности, а потом политики будут иметь карт-бланш, можно будет делать все", – сказал Атаев.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/06/1037448509_150:0:889:554_1920x0_80_0_0_eeb42e95fd460861098661d7fc5d9a59.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, нато, кавказ, сша, аудио
Атаев: глобальная стратегическая стабильность не в интересах США, а в интересах России
11:04 07.02.2022 (обновлено: 11:41 07.02.2022) Подписаться на
Мнением о том, как проходят дискуссии по предложениям России по гарантиям безопасности, и каковы перспективы проекта соглашений, в эфире радио Sputnik поделился кандидат политических наук Артур Атаев.
В конце прошлого года на фоне обострения ситуации на востоке Украины МИД России передал США и НАТО проект соглашений о гарантиях безопасности. В них в том числе содержались пункты об отказе альянса от расширения на восток, включения в свой состав бывших республик СССР, а также о неразмещении стратегических вооружений у российских границ.
"Отсутствие элементарных знаний в геополитике, в географии, в международной дипломатии является препятствием для того, чтобы предложения России не игнорировались. Они сегодня игнорируются на высшем политическом уровне в США, и они не игнорируются на Европейском континенте, они не игнорируются Реджеп Тайип Эрдоганом. США как лидер блока НАТО не заинтересованы в никакой реакции на эти предложения, Европейский союз заинтересован, потому что здесь экономический фактор есть. От взаимных санкций пострадает прежде всего как европейский, так и российский рынок. Несмотря на то, что идет активная переориентация на Китай со стороны России, все-таки на сегодняшний день это пока тяжело дается, выдерживать паритет. Глобальная стратегическая стабильность не в интересах США, а в интересах России", – сказал Атаев.
Эксперт сказал, какую угрозу могут нести союзники России в этой напряженной ситуации.
"Убежден, что сейчас идет нагнетание истерии специально для того, чтобы создать в мире образ врага. Он уже создан. Единый образ врага имеет олицетворение в лице президента России и более размытое воплощение в лице России и ее союзников, прежде всего тут нужно говорить о Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии. Это враги, образ которых есть в мировой прессе, теперь этот образ нужно продолжать закреплять у мировой общественности, а потом политики будут иметь карт-бланш, можно будет делать все", – сказал Атаев.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.