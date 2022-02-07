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https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/bolshoy-sneg-na-ritse-zimnyaya-romantika-i-ee-tseniteli-1037454268.html
Большой снег на Рице: зимняя романтика и ее ценители
Большой снег на Рице: зимняя романтика и ее ценители
Этой зимой в Рицинском реликтовом национальном парке выпало рекордное за 15 лет количество снега. 07.02.2022, Sputnik Абхазия
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Зима в Абхазии в этом году выдалась морозной и снежной, снег идет как в горной местности, так и в прибрежной части. В Рицинском парке толщина покрова местами достигла двух с половиной метров – это рекорд за последние полтора десятка лет.Традиционно большинство туристов устремляется в парк, чтобы увидеть заснеженное озеро Рица и его окрестности. Но сделать это могут только те, чьи автомобили оснащены по сезону. Оказавшись в "зимней сказке", люди с удовольствием играют в снежки и делают фотографии на память.Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником. Парк занимает 390 квадратных километров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа Российской Федерации. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще десятки видов животных и птиц.Парк разделен на две функциональные зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную.Озеро Рица окружено горами — с юго-запада возвышается гора Пшегишха — 2222 метра над уровнем моря, с востока — Арихуа — 2700 метров над уровнем моря, с севера — скалистый массив Ацетук с вершиной Агапста — 3261 метр над уровнем моря. В древности через перевал Ацетук проходила главная горная тропа этого района.
озеро рица
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фото , мультимедиа, озеро рица, снег в абхазии, фото

Большой снег на Рице: зимняя романтика и ее ценители

13:00 07.02.2022 (обновлено: 13:10 07.02.2022)
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Этой зимой в Рицинском реликтовом национальном парке выпало рекордное за 15 лет количество снега.
Зима в Абхазии в этом году выдалась морозной и снежной, снег идет как в горной местности, так и в прибрежной части. В Рицинском парке толщина покрова местами достигла двух с половиной метров – это рекорд за последние полтора десятка лет.
Традиционно большинство туристов устремляется в парк, чтобы увидеть заснеженное озеро Рица и его окрестности. Но сделать это могут только те, чьи автомобили оснащены по сезону. Оказавшись в "зимней сказке", люди с удовольствием играют в снежки и делают фотографии на память.
Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником. Парк занимает 390 квадратных километров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа Российской Федерации. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще десятки видов животных и птиц.
Парк разделен на две функциональные зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную.
Озеро Рица окружено горами — с юго-запада возвышается гора Пшегишха — 2222 метра над уровнем моря, с востока — Арихуа — 2700 метров над уровнем моря, с севера — скалистый массив Ацетук с вершиной Агапста — 3261 метр над уровнем моря. В древности через перевал Ацетук проходила главная горная тропа этого района.
© Foto / Instagram/ bgamisoniia

Этой зимой в Рицинском парке выпало много снега.

Этой зимой в Рицинском парке выпало много снега. - Sputnik Абхазия
1/13
© Foto / Instagram/ bgamisoniia

Этой зимой в Рицинском парке выпало много снега.

© Foto / Instagram/timtravelsochi

Полюбоваться красотой сюда приезжают как местные жители, так и туристы из России.

Полюбоваться красотой сюда приезжают как местные жители, так и туристы из России. - Sputnik Абхазия
2/13
© Foto / Instagram/timtravelsochi

Полюбоваться красотой сюда приезжают как местные жители, так и туристы из России.

© Foto / Instagram/mariiamiiironova

Многие оставляют после себя плоды снежного творчества.

Многие оставляют после себя плоды снежного творчества. - Sputnik Абхазия
3/13
© Foto / Instagram/mariiamiiironova

Многие оставляют после себя плоды снежного творчества.

© Foto / Instagram/wow_trip_sochi

Так живописно выглядит Рицинское ущелье зимой.

Так живописно выглядит Рицинское ущелье зимой. - Sputnik Абхазия
4/13
© Foto / Instagram/wow_trip_sochi

Так живописно выглядит Рицинское ущелье зимой.

© Foto / Instagram/auadkhara_

Толщина снега местами достигает двух с половиной метров.

Толщина снега местами достигает двух с половиной метров. - Sputnik Абхазия
5/13
© Foto / Instagram/auadkhara_

Толщина снега местами достигает двух с половиной метров.

© Foto / Instagram/auadkhara_

Домики на Ауадхаре "утонули" в снегу.

Домики на Ауадхаре &quot;утонули&quot; в снегу. - Sputnik Абхазия
6/13
© Foto / Instagram/auadkhara_

Домики на Ауадхаре "утонули" в снегу.

© Foto / Instagram/wow_trip_sochi

Снег в Абхазии, как правило, влажный и тяжелый.

Снег в Абхазии, как правило, влажный и тяжелый. - Sputnik Абхазия
7/13
© Foto / Instagram/wow_trip_sochi

Снег в Абхазии, как правило, влажный и тяжелый.

© Foto / Instagram/ domroza.ru

Несколько лет назад поверхность Рицы практически полностью сковало льдом, в этом году такого явления не наблюдалось.

Несколько лет назад поверхность Рицы практически полностью сковало льдом, в этом году такого явления не наблюдалось. - Sputnik Абхазия
8/13
© Foto / Instagram/ domroza.ru

Несколько лет назад поверхность Рицы практически полностью сковало льдом, в этом году такого явления не наблюдалось.

© Foto / Instagram/mariiamiiironova

Напротив, из-за оттепели и опасности схода лавин этой зимой парк закрывали не раз.

Напротив, из-за оттепели и опасности схода лавин этой зимой парк закрывали не раз. - Sputnik Абхазия
9/13
© Foto / Instagram/mariiamiiironova

Напротив, из-за оттепели и опасности схода лавин этой зимой парк закрывали не раз.

© Foto / Instagram/ananas.margo

Многие сюда едут, чтобы сделать яркие кадры на фоне озера.

Многие сюда едут, чтобы сделать яркие кадры на фоне озера. - Sputnik Абхазия
10/13
© Foto / Instagram/ananas.margo

Многие сюда едут, чтобы сделать яркие кадры на фоне озера.

© Foto / Instagram/mariiamiiironova

Нежные нарциссы – не редкость для мягкой абхазской зимы.

Нежные нарциссы – не редкость для мягкой абхазской зимы. - Sputnik Абхазия
11/13
© Foto / Instagram/mariiamiiironova

Нежные нарциссы – не редкость для мягкой абхазской зимы.

© Foto / Instagram/ bgamisoniia

А это не менее живописная Малая Рица.

А это не менее живописная Малая Рица. - Sputnik Абхазия
12/13
© Foto / Instagram/ bgamisoniia

А это не менее живописная Малая Рица.

© Foto / Instagram/ananas.margo

Рицинский парк привлекает людей круглый год в любую погоду.

Рицинский парк привлекает людей круглый год в любую погоду. - Sputnik Абхазия
13/13
© Foto / Instagram/ananas.margo

Рицинский парк привлекает людей круглый год в любую погоду.

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