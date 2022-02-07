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Большой снег на Рице: зимняя романтика и ее ценители

Большой снег на Рице: зимняя романтика и ее ценители

Этой зимой в Рицинском реликтовом национальном парке выпало рекордное за 15 лет количество снега. 07.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-07T13:00+0300

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в абхазии

фото

мультимедиа

озеро рица

снег в абхазии

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Зима в Абхазии в этом году выдалась морозной и снежной, снег идет как в горной местности, так и в прибрежной части. В Рицинском парке толщина покрова местами достигла двух с половиной метров – это рекорд за последние полтора десятка лет.Традиционно большинство туристов устремляется в парк, чтобы увидеть заснеженное озеро Рица и его окрестности. Но сделать это могут только те, чьи автомобили оснащены по сезону. Оказавшись в "зимней сказке", люди с удовольствием играют в снежки и делают фотографии на память.Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником. Парк занимает 390 квадратных километров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа Российской Федерации. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще десятки видов животных и птиц.Парк разделен на две функциональные зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную.Озеро Рица окружено горами — с юго-запада возвышается гора Пшегишха — 2222 метра над уровнем моря, с востока — Арихуа — 2700 метров над уровнем моря, с севера — скалистый массив Ацетук с вершиной Агапста — 3261 метр над уровнем моря. В древности через перевал Ацетук проходила главная горная тропа этого района.

озеро рица

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фото , мультимедиа, озеро рица, снег в абхазии, фото