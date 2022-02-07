https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/novye-musorouborochnye-mashiny-priobreli-v-gagrskom-rayone-1037472482.html

Новые мусороуборочные машины приобрели в Гагрском районе

Новые мусороуборочные машины приобрели в Гагрском районе

Общая стоимость приобретенной спецтехники для обслуживания Гагрского района составила почти 27 миллионов рублей. 07.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-07T19:02+0300

2022-02-07T19:02+0300

2022-02-07T19:51+0300

в абхазии

гагрский район

новости

спецтехника

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Семь единиц коммунальной спецтехники доставили в Гагру в понедельник, 7 февраля, рассказал корреспонденту Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба."Были приобретены шесть мусороуборочных машин с боковой погрузкой и одна поливомоечная машина, которую передали "Водоканалу". Техника распределена по району – по одной будут обслуживать Бзыбь, Алахадзы, Пицунду и Цандрипш. Две мусороуборочные машины останутся в Гагре", – уточнил он.На приобретение спецтехники из районного бюджета выделили 26 миллионов 900 тысяч рублей. По словам Цишба, это стало возможно благодаря профициту бюджета в 2021 году.С учетом новой техники Гагру будут обслуживать 14 мусороуборочных автомобилей с боковой и задней погрузкой, а также контейнеровозы вместимостью десять кубов."Контейнеровозов пока у нас три, и этого недостаточно. Думаю, что примерно через два-три месяца нам удастся приобрести еще несколько таких автомобилей, и тогда мы полностью закроем вопрос с мусороуборочной техникой в городе", – сказал первый замглавы администрации.Цишба добавил, что перевыполнение бюджетного плана также позволило закупить более восьми тысяч квадратных метров тротуарной плитки и приступить к замене старого покрытия по улице Абазгаа в Гагре – от центрального рынка до памятника в честь павших в Отечественной войне народа Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210430/Dykhanie-svalki-chem-zhivet-poligon-otdkhodov-v-sele-Alakhadzy-i-kto-tam-obitaet--1032333639.html

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гагрский район, новости, спецтехника