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Новый график веерных отключений света введен в Абхазии
Новый график веерных отключений света введен в Абхазии
Уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС опустился до 415 метров над уровнем моря, тогда как критической уже считается отметка в 425 метров. 07.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-07T17:28+0300
2022-02-07T17:28+0300
2022-02-07T19:54+0300
в абхазии
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Новый график веерных отключений электричества вводится на всей территории Абхазии, сообщает "Черноморэнерго".Ограничения на поставку электроэнергии связаны с тем, что уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС приблизился к критической отметке в 415 метров, и расход воды превышает ее приток ввиду высокого потребления. Отключения света вводятся во избежание полной остановки комплекса, поясняется в сообщении.Согласно приведенному графику, жители восточной Абхазии будут обесточены в общей сложности четыре часа в сутки, по два в ночное и дневное время.Отключения света в западной части республики, питающейся от перетока из России, будут производиться по часу в сутки из-за высоких нагрузок и во избежание аварий в системе."Черноморэнерго" предупредило, что ограничения будут вводиться и в Сухуме в случае достижения пиковых нагрузок на определенных подстанциях, а именно "ИЭПиТ" и "Баслат". Ограничения будут сняты при снижении потребления электроэнергии.Повышенные нагрузки и изношенность инфраструктуры – основные проблемы электроэнергетической отрасли Абхазии. В связи с дефицитом энергии и ветхостью электросетей в республике запрещена деятельность по добыче криптовалют, ранее неоднократно вводились веерные отключения.С декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается примерно две трети территории республики, остальная часть питается от Перепадной ГЭС-1.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, электричество, абхазия
Новый график веерных отключений света введен в Абхазии
17:28 07.02.2022 (обновлено: 19:54 07.02.2022) Подписаться на
Уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС опустился до 415 метров над уровнем моря, тогда как критической уже считается отметка в 425 метров.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik.
Новый график веерных отключений электричества вводится на всей территории Абхазии, сообщает
"Черноморэнерго".
Ограничения на поставку электроэнергии связаны с тем, что уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС приблизился к критической отметке в 415 метров, и расход воды превышает ее приток ввиду высокого потребления. Отключения света вводятся во избежание полной остановки комплекса, поясняется в сообщении.
Согласно приведенному графику, жители восточной Абхазии будут обесточены в общей сложности четыре часа в сутки, по два в ночное и дневное время.
Воздушная линия "Шешелети-1" - с 01:00 до 03:00, с 12:00 до 13:00, с 16:00 до 17:00;
Воздушные линии "Ачгуара", "Шешелети-2", "Чегал" - с 03:00 до 05:00, а также с 12:00 до 13:00 и с 16:00 до 17:00.
Отключения света в западной части республики, питающейся от перетока из России, будут производиться по часу в сутки из-за высоких нагрузок и во избежание аварий в системе.
Подстанции "Мцара", "Дурыпш" - с 08:00 до 09:00;
Подстанция "Новый Афон " - с 09:00 до 10:00;
Подстанция "Гудаута-тяга" - с 10:00 до 11:00;
Подстанция "Гудаута-110" 1-я часть - с11:00 до 12:00;
Подстанция "Гудаута-110" 2-я часть - с 12:00 до 13:00;
Подстанция "Лыхны" - с 13:00 до 14:00;
Подстанции "Мысра-тяга", "Мысра" - с 14:00 до 15:00;
Подстанция "Бзып-220" - с 15:00 до 16:00;
Подстанция "Пицунда" - с 16:00 до 17:00;
Подстанция "Алахадзы" - с 17:00 до 18:00.
"Черноморэнерго" предупредило, что ограничения будут вводиться и в Сухуме в случае достижения пиковых нагрузок на определенных подстанциях, а именно "ИЭПиТ" и "Баслат".
Ограничения будут сняты при снижении потребления электроэнергии.
Повышенные нагрузки и изношенность инфраструктуры – основные проблемы электроэнергетической отрасли Абхазии. В связи с дефицитом энергии и ветхостью электросетей в республике запрещена деятельность по добыче криптовалют, ранее неоднократно вводились веерные отключения.
С декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается примерно две трети территории республики, остальная часть питается от Перепадной ГЭС-1.