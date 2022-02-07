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Политолог: США нужна война между Россией и Европой
Политолог: США нужна война между Россией и Европой
Перерастет ли кризис на Украине в военный конфликт, зависит от того, решатся ли США на полномасштабную провокацию в регионе, сказал политолог Ростислав Ищенко... 07.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-07T19:25+0300
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Политолог: США нужна война между Россией и Европой
Политолог: США нужна война между Россией и Европой
Перерастет ли кризис на Украине в военный конфликт, зависит от того, решатся ли США на полномасштабную провокацию в регионе, сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью Sputnik.Эксперт отметил, что многие американские политики уверены, что война в Европе с участием России должна быть развязана любой ценой, даже если это приведет к расколу ЕС. Почему это так? Чего так боится Белый дом? И осталось ли у США время, чтобы развязать новую войну? На эти вопросы политолог Ростислав Ищенко ответил в интервью "Sputnik на русском".
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Политолог: США нужна война между Россией и Европой
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Перерастет ли кризис на Украине в военный конфликт, зависит от того, решатся ли США на полномасштабную провокацию в регионе, сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью Sputnik.
Перерастет ли кризис на Украине в военный конфликт, зависит от того, решатся ли США на полномасштабную провокацию в регионе, сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью Sputnik.
Эксперт отметил, что многие американские политики уверены, что война в Европе с участием России должна быть развязана любой ценой, даже если это приведет к расколу ЕС. Почему это так? Чего так боится Белый дом? И осталось ли у США время, чтобы развязать новую войну? На эти вопросы политолог Ростислав Ищенко ответил в интервью "Sputnik на русском".