https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/politolog-ssha-nuzhna-voyna-mezhdu-rossiey-i-evropoy-1037467308.html

Политолог: США нужна война между Россией и Европой

Политолог: США нужна война между Россией и Европой

Перерастет ли кризис на Украине в военный конфликт, зависит от того, решатся ли США на полномасштабную провокацию в регионе, сказал политолог Ростислав Ищенко... 07.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-07T19:25+0300

2022-02-07T19:25+0300

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Политолог: США нужна война между Россией и Европой Политолог: США нужна война между Россией и Европой

Перерастет ли кризис на Украине в военный конфликт, зависит от того, решатся ли США на полномасштабную провокацию в регионе, сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью Sputnik.Эксперт отметил, что многие американские политики уверены, что война в Европе с участием России должна быть развязана любой ценой, даже если это приведет к расколу ЕС. Почему это так? Чего так боится Белый дом? И осталось ли у США время, чтобы развязать новую войну? На эти вопросы политолог Ростислав Ищенко ответил в интервью "Sputnik на русском".

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