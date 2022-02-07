https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/sboi-v-rabote-telegram-fiksiruyut-po-vsemu-miru-1037464218.html
Сбои в работе Telegram фиксируют по всему миру
Сбои в работе Telegram фиксируют по всему миру
Помимо россиян, мессенджером Telegram активно пользуются жители Ирана, Малайзии, Украины, Казахстана, Израиля, Индии, Италии, Испании, Саудовской Аравии и... 07.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-07T13:01+0300
2022-02-07T13:01+0300
2022-02-07T13:10+0300
telegram (приложение)
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/07/1037463642_0:131:3133:1893_1920x0_80_0_0_40730030963339ca418834925721da2d.jpg
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Пользователи со всего мира сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Downdetector, отслеживающий нарушения работы популярных интернет-ресурсов.Согласно сайту, к 12:00 по московскому времени было зафиксировано более 600 заявок. Пользователи из разных городов России, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Польши и многих других стран сообщают о проблемах в работе приложения.35% из них столкнулись с проблемой отправки сообщений, 33% не могут подключиться к серверу, еще 32% жалуется на работу мессенджера в целом.Telegram-мессенджер, созданный Павлом Дуровым для обмена мгновенного сообщениями и медиафайлами, проведения видео- и аудиоконференций, а также создания ведения блогов. Сервис пользуется популярностью не только в России, но и в других странах – в августе 2021 года количество скачиваний приложения достигло 1 миллиарда.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/07/1037463642_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_b68029885afbbc6a2fffff293ea4e9cc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
telegram (приложение), новости, в мире
Сбои в работе Telegram фиксируют по всему миру
13:01 07.02.2022 (обновлено: 13:10 07.02.2022) Подписаться на
Помимо россиян, мессенджером Telegram активно пользуются жители Ирана, Малайзии, Украины, Казахстана, Израиля, Индии, Италии, Испании, Саудовской Аравии и Сингапура.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik.
Пользователи со всего мира сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram, пишет РИА Новости
со ссылкой на сайт Downdetector, отслеживающий нарушения работы популярных интернет-ресурсов.
Согласно сайту, к 12:00 по московскому времени было зафиксировано более 600 заявок. Пользователи из разных городов России, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Польши и многих других стран сообщают о проблемах в работе приложения.
35% из них столкнулись с проблемой отправки сообщений, 33% не могут подключиться к серверу, еще 32% жалуется на работу мессенджера в целом.
Telegram-мессенджер, созданный Павлом Дуровым для обмена мгновенного сообщениями и медиафайлами, проведения видео- и аудиоконференций, а также создания ведения блогов. Сервис пользуется популярностью не только в России, но и в других странах – в августе 2021 года количество скачиваний приложения достигло 1 миллиарда.