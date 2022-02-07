https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/sboi-v-rabote-telegram-fiksiruyut-po-vsemu-miru-1037464218.html

Сбои в работе Telegram фиксируют по всему миру

Сбои в работе Telegram фиксируют по всему миру

Помимо россиян, мессенджером Telegram активно пользуются жители Ирана, Малайзии, Украины, Казахстана, Израиля, Индии, Италии, Испании, Саудовской Аравии и... 07.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-07T13:01+0300

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Пользователи со всего мира сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Downdetector, отслеживающий нарушения работы популярных интернет-ресурсов.Согласно сайту, к 12:00 по московскому времени было зафиксировано более 600 заявок. Пользователи из разных городов России, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Польши и многих других стран сообщают о проблемах в работе приложения.35% из них столкнулись с проблемой отправки сообщений, 33% не могут подключиться к серверу, еще 32% жалуется на работу мессенджера в целом.Telegram-мессенджер, созданный Павлом Дуровым для обмена мгновенного сообщениями и медиафайлами, проведения видео- и аудиоконференций, а также создания ведения блогов. Сервис пользуется популярностью не только в России, но и в других странах – в августе 2021 года количество скачиваний приложения достигло 1 миллиарда.

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