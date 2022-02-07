https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/shkoly-i-detsady-ochamchyrskogo-rayona-ostanutsya-na-karantine-do-14-fevralya-1037468185.html
Школы и детсады Очамчырского района останутся на карантине до 14 февраля
Школы и детсады Очамчырского района останутся на карантине до 14 февраля
Школьные и детские сады Очамчырского района закрыты на карантин с 27 января. 07.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-07T16:01+0300
2022-02-07T16:01+0300
2022-02-07T16:12+0300
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Карантин в средних и дошкольных образовательных учреждениях Очамчырского района будет продлен до 14 февраля 2022 года, рассказал корреспонденту Sputnik исполняющий обязанности главы администрации района Артемон Габелая.В конце января стало известно о закрытии школ в Сухуме до 4 февраля, позже карантин продлили до 14 февраля, также до 14 февраля распустили и учеников в Гудаутском и Гагрском районах. Закрытие школ и детских садов связано с рекордным числом новых случаев коронавируса в республике из-за распространения штамма "омикрон". За предыдущие сутки было зафиксировано 294 случая заражения COVID-19, это больше половины проведенных тестов. Всего в Абхазии зафиксировано 46368 случаев заболевания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/karantin-v-shkolakh-i-detskikh-sadakh-sukhuma-prodlili-1037430335.html
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карантин, очамчырский район, новости, школы, детские сады
Школы и детсады Очамчырского района останутся на карантине до 14 февраля
16:01 07.02.2022 (обновлено: 16:12 07.02.2022) Подписаться на
Школьные и детские сады Очамчырского района закрыты на карантин с 27 января.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Карантин в средних и дошкольных образовательных учреждениях Очамчырского района будет продлен до 14 февраля 2022 года, рассказал корреспонденту Sputnik исполняющий обязанности главы администрации района Артемон Габелая.
Габелая пояснил, что карантин продлен в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в районе и необходимостью продолжения мер по защите населения от коронавирусной инфекции.
В конце января стало известно о закрытии школ в Сухуме до 4 февраля, позже карантин продлили до 14 февраля, также до 14 февраля распустили и учеников в Гудаутском и Гагрском районах.
Закрытие школ и детских садов связано с рекордным числом новых случаев коронавируса в республике из-за распространения штамма "омикрон".
За предыдущие сутки было зафиксировано 294 случая заражения COVID-19, это больше половины проведенных тестов. Всего в Абхазии зафиксировано 46368 случаев заболевания.