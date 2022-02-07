https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/shkoly-i-detsady-ochamchyrskogo-rayona-ostanutsya-na-karantine-do-14-fevralya-1037468185.html

Школы и детсады Очамчырского района останутся на карантине до 14 февраля

Школы и детсады Очамчырского района останутся на карантине до 14 февраля

Школьные и детские сады Очамчырского района закрыты на карантин с 27 января. 07.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-07T16:01+0300

2022-02-07T16:01+0300

2022-02-07T16:12+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

карантин

очамчырский район

новости

школы

детские сады

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/04/1037430450_0:182:3036:1890_1920x0_80_0_0_cc726516680fd53227864ffcec0dd499.jpg

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Карантин в средних и дошкольных образовательных учреждениях Очамчырского района будет продлен до 14 февраля 2022 года, рассказал корреспонденту Sputnik исполняющий обязанности главы администрации района Артемон Габелая.В конце января стало известно о закрытии школ в Сухуме до 4 февраля, позже карантин продлили до 14 февраля, также до 14 февраля распустили и учеников в Гудаутском и Гагрском районах. Закрытие школ и детских садов связано с рекордным числом новых случаев коронавируса в республике из-за распространения штамма "омикрон". За предыдущие сутки было зафиксировано 294 случая заражения COVID-19, это больше половины проведенных тестов. Всего в Абхазии зафиксировано 46368 случаев заболевания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/karantin-v-shkolakh-i-detskikh-sadakh-sukhuma-prodlili-1037430335.html

очамчырский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

карантин, очамчырский район, новости, школы, детские сады