https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/starikov-o-vyklyuchenii-informatsionnykh-resursov-donbasa-priznak-skoroy-voyny--1037465506.html

Стариков о "выключении" информационных ресурсов Донбасса: признак скорой войны

Стариков о "выключении" информационных ресурсов Донбасса: признак скорой войны

Известный политический эксперт, писатель Николай Стариков прокомментировал отключения YouTube-ресурсов Донбасса. 07.02.2022, Sputnik Абхазия

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Стариков о "выключении" информационных ресурсов Донбаса: признак скорой войны Стариков о "выключении" информационных ресурсов Донбаса: признак скорой войны

В ночь на пятницу в YouTube пропали каналы Мининформации и Народной милиции ДНР, канал Луганского информационного центра и каналы Государственной телерадиокомпании ЛНР также заблокированы, формальной причиной блокировок объявлено "нарушение принципов сообщества YouTube", однако каких-либо подробностей сервис пока не называет.Известный политический эксперт, писатель Николай Стариков прокомментировал Sputnik Беларусь, каких последствий стоит ожидать."Выключение" информационных ресурсов – это один из признаков готовящейся войны, причем войны далеко не информационной, а настоящей войны, возможного наступления украинской армии на Донбассе, и в этом смысле информационная война является ее крайне важной составляющей", – отметил эксперт.По мнению собеседника Sputnik, в сложившейся ситуации несложно догадаться, что главным аргументом информационной войны будет обвинение России в агрессии, это значит, что возложить ответственность за развязанную кровавую бойню можно будет на республики Донбасса и Россию, а ликвидация возможности увидеть альтернативную точку зрения является перед наступлением задачей номер один."Сам YouTube не является какой-то независимой площадкой, поэтому действует как ему приказано, тревогу вызывает именно сегодняшнее отключение ресурсов Народной милиции, сейчас нужно особенно внимательно следить за развитием ситуации на Донбассе", – подытожил эксперт.

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