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Стариков о "выключении" информационных ресурсов Донбасса: признак скорой войны
Стариков о "выключении" информационных ресурсов Донбасса: признак скорой войны
Известный политический эксперт, писатель Николай Стариков прокомментировал отключения YouTube-ресурсов Донбасса. 07.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-07T13:33+0300
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Стариков о "выключении" информационных ресурсов Донбаса: признак скорой войны
Стариков о "выключении" информационных ресурсов Донбаса: признак скорой войны
В ночь на пятницу в YouTube пропали каналы Мининформации и Народной милиции ДНР, канал Луганского информационного центра и каналы Государственной телерадиокомпании ЛНР также заблокированы, формальной причиной блокировок объявлено "нарушение принципов сообщества YouTube", однако каких-либо подробностей сервис пока не называет.Известный политический эксперт, писатель Николай Стариков прокомментировал Sputnik Беларусь, каких последствий стоит ожидать."Выключение" информационных ресурсов – это один из признаков готовящейся войны, причем войны далеко не информационной, а настоящей войны, возможного наступления украинской армии на Донбассе, и в этом смысле информационная война является ее крайне важной составляющей", – отметил эксперт.По мнению собеседника Sputnik, в сложившейся ситуации несложно догадаться, что главным аргументом информационной войны будет обвинение России в агрессии, это значит, что возложить ответственность за развязанную кровавую бойню можно будет на республики Донбасса и Россию, а ликвидация возможности увидеть альтернативную точку зрения является перед наступлением задачей номер один."Сам YouTube не является какой-то независимой площадкой, поэтому действует как ему приказано, тревогу вызывает именно сегодняшнее отключение ресурсов Народной милиции, сейчас нужно особенно внимательно следить за развитием ситуации на Донбассе", – подытожил эксперт.
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Стариков о "выключении" информационных ресурсов Донбасса: признак скорой войны
13:33 07.02.2022 (обновлено: 14:05 07.02.2022) Подписаться на
Известный политический эксперт, писатель Николай Стариков прокомментировал отключения YouTube-ресурсов Донбасса.
В ночь на пятницу в YouTube пропали каналы Мининформации и Народной милиции ДНР, канал Луганского информационного центра и каналы Государственной телерадиокомпании ЛНР также заблокированы, формальной причиной блокировок объявлено "нарушение принципов сообщества YouTube", однако каких-либо подробностей сервис пока не называет.
Известный политический эксперт, писатель Николай Стариков прокомментировал Sputnik Беларусь
, каких последствий стоит ожидать.
"Выключение" информационных ресурсов – это один из признаков готовящейся войны, причем войны далеко не информационной, а настоящей войны, возможного наступления украинской армии на Донбассе, и в этом смысле информационная война является ее крайне важной составляющей", – отметил эксперт.
По мнению собеседника Sputnik, в сложившейся ситуации несложно догадаться, что главным аргументом информационной войны будет обвинение России в агрессии, это значит, что возложить ответственность за развязанную кровавую бойню можно будет на республики Донбасса и Россию, а ликвидация возможности увидеть альтернативную точку зрения является перед наступлением задачей номер один.
"Сам YouTube не является какой-то независимой площадкой, поэтому действует как ему приказано, тревогу вызывает именно сегодняшнее отключение ресурсов Народной милиции, сейчас нужно особенно внимательно следить за развитием ситуации на Донбассе", – подытожил эксперт.