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В Абхазии выявили более 480 случаев коронавируса, еще трое скончались
В Абхазии выявили более 480 случаев коронавируса, еще трое скончались
Число летальных исходов в стационарах республики выросло до 605. 07.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-07T22:50+0300
2022-02-07T22:50+0300
2022-02-07T22:53+0300
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СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 793 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 483 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. За два дня в Гудаутском ковидном госпитале скончались трое мужчин 72, 86 и 57 лет.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 71 пациент, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ – 30, двое из них в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – пять пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 20 ковид-положительных пациентов. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигло 46851. Зарегистрировано 605 летальных случаев. Выздоровели 38509 человек.
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новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19
В Абхазии выявили более 480 случаев коронавируса, еще трое скончались
22:50 07.02.2022 (обновлено: 22:53 07.02.2022) Подписаться на
Число летальных исходов в стационарах республики выросло до 605.
СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 793 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 483 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.
За два дня в Гудаутском ковидном госпитале скончались трое мужчин 72, 86 и 57 лет.
Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 71 пациент, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ – 30, двое из них в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – пять пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 20 ковид-положительных пациентов.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигло 46851. Зарегистрировано 605 летальных случаев. Выздоровели 38509 человек.