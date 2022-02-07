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В Сухуме случилось три пожара в частных домах за минувшие выходные

В Сухуме случилось три пожара в частных домах за минувшие выходные

Два частных дома частично пострадали от пожаров, а еще один полностью выгорел за выходные в столице Абхазии. 07.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Три пожара в частных домах произошли за минувшие выходные в Сухуме, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Так, одноэтажный жилой дом на улице Бегуа выгорел полностью, несмотря на усилия пожарных. На месте происшествия работали два пожарных и одно спасательное отделения ПСО Сухума. Однако к приезду спасателей, деревянное строение уже было охвачено огнем.Пожар произошел и в частном доме на улице Армейской. Столичные пожарные выехали на место ранним утром в составе трех отделений. В результате ЧП выгорели кровля дома и кухня. При пожаре пострадал 21-летний житель дома: юноша получил ожоги рук и ног. Спасатели МЧС оказали ему первую медицинскую помощь и затем доставили в Республиканскую больницу.Два пожарных и одно спасательное отделения ПСО Сухума ликвидировали возгорание частного нежилого дома на улице Адлейба в районе Маяка. В МЧС отмечают, что существовала реальная угроза, что огонь перекинется на соседние жилые дома, если бы пожарные не сумели в максимально сжатые сроки справиться с огнем. В результате пожара полностью выгорели второй этаж и кровля дома. Люди не пострадали.

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