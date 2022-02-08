Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/abkhazskie-stranitsy-zhyulya-verna-kak-klassik-opisyval-stranu-gde-nikogda-ne-byl-1037475992.html
Абхазские страницы Жюля Верна: как классик описывал страну, где никогда не был
Абхазские страницы Жюля Верна: как классик описывал страну, где никогда не был
Сегодня, 8 февраля, исполнилось 193 года со дня рождения французского писателя Жюля Верна. Классик приключенческой литературы, хоть никогда и не бывал в... 08.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-08T09:45+0300
2022-02-08T10:28+0300
культура
в мире
писатель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102038/28/1020382864_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_b8240fc337e0766c31400878636a5c45.jpg
Верн писал о "настоящих девственных тропиках" близ Сухум-кале в романе "Упрямец Карабан" 1887 года, где герои путешествуют по Кавказу.Sputnik"Оставив позади себя симпатичный поселок Келасури, расположенный в тенистой долине одноименной речки, путешественники пересекли Кодори в двадцати семи верстах от Сухум-Кале. Карета поехала затем вдоль зарослей высокого строевого леса. Чем не настоящие девственные тропики — со спутанными лианами и густыми кустарниками… чем не дебри Америки, перенесенные на побережье Черного моря!" — эти художественные строки из "Упрямца Карабана".Создавая серию романов "Необычайные путешествия", Жюль Верн поставил себе задачу описать всю планету во всем ее многообразии. Вымышленные герои пересекали океаны, погружались на дно морское, доходили до Южного и Северного полюсов и даже летали на Луну.Яркий пример тому вот этот сюжет: голландский торговец табаком ван Миттен со своим слугой приезжает в Турцию к поставщику Керабану. Турок невероятно упрям и отказывается платить копеечный налог, введенный правительством на лодки, пересекающие Босфор. Вместе со своими гостями ради принципа он решает объехать Черное море вокруг, чтобы попасть в Стамбул. Герои едут через Болгарию, Румынию, Крым, Кубань, Абхазию, Грузию. Параллельно развивается любовная линия племянника Керабана Ахмета, который решил в Одессе жениться на дочери банкира. Другой турок также положил глаз на девушку и поручил слугам похитить ее для своего гарема.Герои "Упрямца Керабана" впервые заговорили на русском спустя 20 лет. Также она издавалась на русском в 1927 и 1930, 1993 годах.Кстати, впоследствии роман про упрямого турка писатель переработал в пьесу, и она шла во французских театрах. Таким образом европейская публика узнавала о далекой и экзотической Абхазии.Жюль Верн — один из самых читаемых писателей мира. Ему принадлежат около 70 романов, 20 повестей и рассказов и более 30 пьес. Он также является автором нескольких документальных и научных трудов. Жюля Верна называют предсказателем путешествий на воздушном шаре, полета на Луну, путешествий в космосе и многого другого."Дети капитана Гранта", "Двадцать тысяч лье под водой", "Таинственный остров", "Пятнадцатилетний капитан" — признаны самыми известными произведениями.Жюль Верн ушел из жизни 25 марта 1905 года в возрасте 77 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20161018/abxaziya-v-russkoj-literature-1019694408.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102038/28/1020382864_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_a360f06c2bb2a56fc8d5538df61ee4e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, в мире, писатель

Абхазские страницы Жюля Верна: как классик описывал страну, где никогда не был

09:45 08.02.2022 (обновлено: 10:28 08.02.2022)
© Foto / Увлекательный мир Жюль ВернаЖюль Верн
Жюль Верн - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2022
© Foto / Увлекательный мир Жюль Верна
Подписаться на
Сегодня, 8 февраля, исполнилось 193 года со дня рождения французского писателя Жюля Верна. Классик приключенческой литературы, хоть никогда и не бывал в Абхазии, но все же описал страну в одном из своих приключенческих романов.
Верн писал о "настоящих девственных тропиках" близ Сухум-кале в романе "Упрямец Карабан" 1887 года, где герои путешествуют по Кавказу.
Sputnik
"Оставив позади себя симпатичный поселок Келасури, расположенный в тенистой долине одноименной речки, путешественники пересекли Кодори в двадцати семи верстах от Сухум-Кале. Карета поехала затем вдоль зарослей высокого строевого леса. Чем не настоящие девственные тропики — со спутанными лианами и густыми кустарниками… чем не дебри Америки, перенесенные на побережье Черного моря!" — эти художественные строки из "Упрямца Карабана".
© Foto / Utrecht UniversityКарта черного моря
Карта черного моря - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2022
Карта черного моря
© Foto / Utrecht University
Создавая серию романов "Необычайные путешествия", Жюль Верн поставил себе задачу описать всю планету во всем ее многообразии. Вымышленные герои пересекали океаны, погружались на дно морское, доходили до Южного и Северного полюсов и даже летали на Луну.

Серия романов "Необычайные путешествия" уникальна еще и тем, что вместо привычных технических новинок или фантастического антуража, здесь оригинальность создает абсурдность происходящего.

Яркий пример тому вот этот сюжет: голландский торговец табаком ван Миттен со своим слугой приезжает в Турцию к поставщику Керабану. Турок невероятно упрям и отказывается платить копеечный налог, введенный правительством на лодки, пересекающие Босфор. Вместе со своими гостями ради принципа он решает объехать Черное море вокруг, чтобы попасть в Стамбул. Герои едут через Болгарию, Румынию, Крым, Кубань, Абхазию, Грузию. Параллельно развивается любовная линия племянника Керабана Ахмета, который решил в Одессе жениться на дочери банкира. Другой турок также положил глаз на девушку и поручил слугам похитить ее для своего гарема.
Абхазия в русской литературе - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2016
В Абхазии
Абхазия в русской литературе
18 октября 2016, 18:00
Герои "Упрямца Керабана" впервые заговорили на русском спустя 20 лет. Также она издавалась на русском в 1927 и 1930, 1993 годах.
Кстати, впоследствии роман про упрямого турка писатель переработал в пьесу, и она шла во французских театрах. Таким образом европейская публика узнавала о далекой и экзотической Абхазии.
Туристы в Абхазии - Sputnik Абхазия
"Абхазский след"
17 апреля 2020, 09:29
Жюль Верн — один из самых читаемых писателей мира. Ему принадлежат около 70 романов, 20 повестей и рассказов и более 30 пьес. Он также является автором нескольких документальных и научных трудов. Жюля Верна называют предсказателем путешествий на воздушном шаре, полета на Луну, путешествий в космосе и многого другого.
"Дети капитана Гранта", "Двадцать тысяч лье под водой", "Таинственный остров", "Пятнадцатилетний капитан" — признаны самыми известными произведениями.
Жюль Верн ушел из жизни 25 марта 1905 года в возрасте 77 лет.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский