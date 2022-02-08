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Альштейн об эпидемии COVID: в ближайшие месяцы на нее будем обращать меньше внимания

Альштейн об эпидемии COVID: в ближайшие месяцы на нее будем обращать меньше внимания

Известный вирусолог, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире радио Sputnik рассказал, как иммунный статус населения может... 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T20:55+0300

2022-02-08T20:55+0300

2022-02-08T20:55+0300

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альштеин альштеин

Разговоры о том, что коллективный иммунитет станет концом пандемии коронавируса нового типа, идут уже почти два года, но далеко не все эксперты уверены в таком развитии событий. Свое мнение на тему коллективного иммунитета в эфире Sputnik Молдова высказал известный вирусолог, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн."Мы на него очень надеемся, от него никуда не денешься. Заражаясь, люди приобретают иммунитет, прочный или не прочный, но приобретают. Люди вакцинируются и иммунный статус населения повышается", - сказал ученый.Есть ощущение оптимизма, ощущение того, что все вскоре должно закончиться, утверждает эксперт."На фоне высокой заболеваемости "омикроном" иммунитет вырабатывается у многих, коллективный иммунитет усиливается, свойства вируса меняются и все это должно привести к окончанию пандемии", - отметил Альтштейн.Мы не сможем забыть о коронавирусе, скорее всего, заболевание станет сезонным и будет контролироваться."Омикрон" быстро распространяется, но у него не такая высокая летальность. Изменение генома постепенно ослабляет вирус, поэтому эпидемия не завершится полностью, но мы придем к такому состоянию, когда на нее можно будет обращать меньше внимания", - заключил эксперт.

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