https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/bagateliya-o-povyshenii-tsen-na-letniy-otdykh-v-abkhazii-svyazano-s-obschey-tendentsiey-1037474820.html

Багателия о повышении цен на летний отдых в Абхазии: связано с общей тенденцией

Багателия о повышении цен на летний отдых в Абхазии: связано с общей тенденцией

О планах на предстоящий туристический сезон и ценовой политике Курорта Пицунда рассказал начальник отдела маркетинга и развития курорта Азамат Багателия. 08.02.2022, Sputnik Абхазия

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Багателия о повышении цен на летний отдых в Абхазии: связано с общей тенденцией Багателия о повышении цен на летний отдых в Абхазии: связано с общей тенденцией

Летний отдых в Абхазии дорожает, сообщил сайт Ассоциации туроператоров. Большинство отелей и пансионатов в республике повысили цены на пребывание в самое теплое время года. Такой вывод сделали туроператоры по итогам акции раннего бронирования. Продажи туров в республику на конец января опередили показатели прошлого года в среднем от 20% до 100%.В среднем отели подняли цены на летнее размещение от 20% до 40% по сравнению с прошлым сезоном. Больше всего в годовом выражении выросли тарифы на размещение в топовых объектах. Повышение связано с подорожавшим топливом, повышением цен на продукты питания и на другие сопутствующие услуги.Начальник отдела маркетинга и развития Курорта Пицунда Азамат Багателия в эфире радио Sputnik отметил, что подорожание отдыха связано с общей тенденцией повышения цен, подробно остановился на услугах, предоставляемых гостям курорта, рассказал есть ли спрос на раннее бронирование, и смогут ли привлечь отдыхающих в условиях высокой конкурентоспособности.Полная версия беседы в аудиофайле.

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