https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/bank-abkhazii-vypustil-v-obraschenie-pamyatnye-monety-babochki-abkhazii-1037489115.html

Банк Абхазии выпустил в обращение памятные монеты "Бабочки Абхазии"

Банк Абхазии выпустил в обращение памятные монеты "Бабочки Абхазии"

Тираж монет из недрагоценных металлов составляет 500 штук. 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T19:50+0300

2022-02-08T19:50+0300

2022-02-08T19:50+0300

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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Национальный банк Абхазии объявил о выпуске в обращение памятных монет из недрагоценных металлов "Бабочки Абхазии". Художником выступил Батал Джапуа. На монетах изображены Айлантовый шелкопряд, Бражник олеандровый, Аполлон, Бражник мертвая голова, Махаон, Медведица Гера и Подалирий.Ранее Нацбанк сообщал о выпуске в обращение монет серии "Фауна Абхазии": "Абнацгәы" (лесная кошка), "Аԥыҭҳәа" (рысь), "Алышькьынтыр" (леопард). Художником также был Джапуа. Реализация памятных монет Банка Абхазии из драгоценных металлов юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями республики.

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национальный банк абхазии, монеты, абхазия