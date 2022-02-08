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Банк Абхазии выпустил в обращение памятные монеты "Бабочки Абхазии"
Банк Абхазии выпустил в обращение памятные монеты "Бабочки Абхазии"
Тираж монет из недрагоценных металлов составляет 500 штук. 08.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-08T19:50+0300
2022-02-08T19:50+0300
2022-02-08T19:50+0300
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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Национальный банк Абхазии объявил о выпуске в обращение памятных монет из недрагоценных металлов "Бабочки Абхазии". Художником выступил Батал Джапуа. На монетах изображены Айлантовый шелкопряд, Бражник олеандровый, Аполлон, Бражник мертвая голова, Махаон, Медведица Гера и Подалирий.Ранее Нацбанк сообщал о выпуске в обращение монет серии "Фауна Абхазии": "Абнацгәы" (лесная кошка), "Аԥыҭҳәа" (рысь), "Алышькьынтыр" (леопард). Художником также был Джапуа. Реализация памятных монет Банка Абхазии из драгоценных металлов юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями республики.
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национальный банк абхазии, монеты, абхазия
Банк Абхазии выпустил в обращение памятные монеты "Бабочки Абхазии"
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Тираж монет из недрагоценных металлов составляет 500 штук.
СУХУМ, 8 фев - Sputnik
. Национальный банк Абхазии объявил
о выпуске в обращение памятных монет из недрагоценных металлов "Бабочки Абхазии".
Каждая монета 29 миллиметров в диаметре и 25,1 грамм. Номинал одной монеты - три апсара.
Художником выступил Батал Джапуа. На монетах изображены Айлантовый шелкопряд, Бражник олеандровый, Аполлон, Бражник мертвая голова, Махаон, Медведица Гера и Подалирий.
Ранее Нацбанк сообщал о выпуске в обращение монет серии "Фауна Абхазии": "Абнацгәы" (лесная кошка), "Аԥыҭҳәа" (рысь), "Алышькьынтыр" (леопард). Художником также был Джапуа.
Реализация памятных монет Банка Абхазии из драгоценных металлов юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями республики.